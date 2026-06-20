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Greeicy reapareció tras hablar de su ruptura con Mike Bahía e hizo dura confesión: “no me responde”

Greeicy reapareció tras su confesión sobre Mike Bahía y causó más reacciones luego de un video que tomaron como una indirecta.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La inesperada confesión de Greeicy tras referirse a su relación con Mike Bahía
la confesión de Greeicy tras hablar de su ruptura con Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

El pasado jueves 18 de junio, Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron tendencia en todas las plataformas digitales debido a que la cantante caleña salió en una entrevista a decir que terminó su relación con el padre de su hijo.

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Sin duda, esto causó entre sus seguidores, quienes han apoyado ese casi matrimonio desde que inició, pues lo que más generó conversación fue que ella habló de Tini Stoessel y que su separación con Mike se debía a ella.

Por supuesto sus palabras empezaron a circular en todos lados y algunos la criticaron por su cercanía con la famosa argentina, de hecho, responsabilizaron a Mike porque “él le dio mucha libertad a su ex”.

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Por su parte, Mike generó revuelo tras una publicación que hizo en Instagram, en donde escribió “roto”, pues aumentó las sospechas de que Greeicy estaría hablando en serio sobre su supuesta separación.

¿Cómo reapareció Greeicy Rendón a través de sus redes luego de hablar de la ruptura con Mike Bahía?

Greeicy Rendón publicó algunos videos en TikTok luego de la polémica que generó por su supuesta separación con Mike Bahía.

la confesión de Greeicy tras hablar de su ruptura con Mike Bahía
Tras hablar de su separación, Greeicy hizo revelación que sorprendió a sus seguidores. (Foto/ Canal RCN)

En ellos, sus fanáticos le preguntaron que si era cierto lo que dijo y que diera explicaciones sobre lo sucedido con el padre de su hijo y la cantante argentina.

Por lo pronto, la caleña generó más conversación usando el audio de su canción ‘Dónde, cómo y cuándo’ de su más reciente álbum ‘Candela’, publicando la parte que dice: “yo te vuelvo a escribir, aunque no me respondas”, como si se tratase de Mike Bahía.

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¿Qué confesó Greeicy Rendón sobre la supuesta ruptura con Mike Bahía?

En la entrevista que dio Greeicy Rendón, dijo que ya no estaba con Mike Bahía, debido a que estaba sintiendo algo por su amiga y colega Tini Stoessel, pues los detalles que dio son que, tras tanta cercanía con ella, empezó a sentir cosas.

Tras hablar de su separación, Greeicy hizo revelación que sorprendió a sus seguidores
La inesperada confesión de Greeicy tras referirse a su relación con Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

Con el tiempo dijo que tenía que confesárselo al padre de su hijo y como era de esperarse, esta conversación estaba generando bastante reacciones.

Sin embargo, todo se trató de una broma que hizo la artista, al parecer en acuerdo con el panelista del podcast, pero algunos internautas como que no escucharon completa la conversación porque creen que la noticia es en serio.

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