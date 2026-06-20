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Greeicy Rendón se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia: ¿por quién votará?

La cantante compartió una reflexión sobre la jornada electoral e invitó a sus seguidores a participar con responsabilidad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Greeicy Rendón se pronunció sobre las elecciones en Colombia: este fue el mensaje que compartió
Greeicy Rendón se pronunció sobre las elecciones en Colombia: este fue el mensaje que compartió (foto Canal RCN)

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país, la cantante Greeicy Rendón decidió pronunciarse sobre la jornada electoral y enviar un mensaje a sus millones de seguidores.

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La artista aprovechó sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar activamente en uno de los procesos democráticos más importantes del país.

Greeicy Rendón habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia
Greeicy Rendón habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y envió un contundente mensaje a sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Con las elecciones presidenciales programadas para este 21 de junio, Colombia vive un momento decisivo en el que se definirá quién asumirá la Presidencia para el periodo 2026-2030.

En medio de ese contexto, Greeicy compartió una reflexión dirigida a sus seguidores en la que destacó la importancia de ejercer el derecho al voto.

La intérprete señaló que, aunque las personas puedan tener pensamientos distintos o diferencias de opinión, existe algo que las une: la posibilidad de participar en la construcción del futuro del país a través del voto.

Asimismo, hizo un llamado para que los ciudadanos acudan a las urnas con responsabilidad y conscientes de la importancia de su decisión.

“Mañana tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de sí pensamos diferente o de las opiniones que nos separan… hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Greeicy Rendón envió importante mensaje antes de las elecciones presidenciales en Colombia
Greeicy Rendón envió importante mensaje antes de las elecciones presidenciales en Colombia (Foto Canal RCN)

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¿Por quién votará Greeicy Rendón?

Pese a las especulaciones que surgieron tras su publicación, la artista no reveló cuál será el candidato por el que ejercerá su voto ni manifestó respaldo público hacia alguna campaña presidencial.

En cambio, aprovechó el espacio para recordar que votar representa una oportunidad de involucrarse en el futuro de Colombia y de las comunidades.

Según expresó, participar en las elecciones es una manera de decir que se quiere formar parte de la construcción del país que se sueña. También aseguró que, cuando una persona decide no votar, deja que otros tomen decisiones que terminarán impactando su vida, la de su familia y la de toda la sociedad.

Finalmente, Greeicy invitó a sus seguidores a informarse adecuadamente antes de acudir a las urnas y a ejercer su derecho con respeto, responsabilidad y criterio, con el objetivo de tomar la decisión que cada ciudadano considere mejor para el país.

“Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y sobre todo la información que nos permita tomar la mejor decisión”, finalizó.

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