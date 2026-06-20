Yina Calderón no se guardó nada y reveló su opinión sobre Melissa Gate: “la falta de humildad...”

Las declaraciones de Yina Calderón sobre Melissa Gate volvieron a generar conversación entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

En esta ocasión, la empresaria respondió varias preguntas de sus seguidores y aprovechó para referirse a un tema que, según explicó, considera importante dentro del mundo del entretenimiento.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Yina Calderón se refirió a Melissa Gate y compartió su opinión sobre algunas actitudes que ha observado en ella.

La empresaria comenzó destacando aspectos positivos, pues aseguró que siempre ha reconocido su talento y disciplina. Incluso, afirmó que ha aprendido algunas cosas de la creadora de contenido.

Sin embargo, explicó que hay un aspecto con el que no está de acuerdo: lo que considera una falta de humildad. Según Yina, la soberbia puede convertirse en un obstáculo para cualquier persona, independientemente de su éxito o reconocimiento.

Yina Calderón compartió una reflexión sobre Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

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Por eso, señaló que el agradecimiento y la sencillez son valores que considera fundamentales dentro de cualquier carrera profesional.

Sus declaraciones rápidamente generaron conversación entre los internautas, quienes compartieron diferentes opiniones sobre sus palabras y sobre la relación que ambas han mostrado públicamente en distintas ocasiones.

¿Por qué Yina Calderón considera importante la humildad?

En su respuesta, Yina Calderón explicó que su reflexión no estaba relacionada únicamente con Melissa Gate, sino con una visión más amplia sobre el funcionamiento de la industria del entretenimiento.

Yina Calderón habló de humildad en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

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Según comentó, ninguna persona es indispensable y constantemente aparecen nuevos talentos que ocupan espacios dentro de los medios y las producciones.

Por esa razón, aseguró que el agradecimiento es una actitud que no debería perderse. También mencionó que los proyectos y producciones son una parte importante en el desarrollo profesional de quienes trabajan en este sector, ya que representan oportunidades laborales y de crecimiento.

Finalmente, reiteró que esa fue la razón por la que habló sobre la humildad y la sencillez. Aunque reconoció nuevamente las capacidades de Melissa Gate, sostuvo que, desde su perspectiva, todavía hay aspectos relacionados con esa actitud que podrían mejorar.

Con esas declaraciones, dio por terminado el tema y dejó clara su postura frente a una discusión que volvió a generar reacciones en redes sociales.