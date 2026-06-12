Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa tras video que publicó la cantante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa
Katy Perry reveló detalles de su show en la inauguración del Mundial 2026. (Fotos: AFP)

Katy Perry será una de las artistas principales en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, que reunirá a miles de asistentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles y a millones de espectadores en todo el mundo.

Artículos relacionados

¿Cómo será el atuendo de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

La cantante participará en la ceremonia de apertura con una presentación musical que forma parte del inicio oficial de la Copa del Mundo, que cuenta con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

En los últimos días, la atención no solo se ha centrado en su participación musical, sino también en los detalles relacionados con su puesta en escena.

Artículos relacionados

Hasta el momento no se han revelado todos los detalles del vestuario que utilizará la artista durante la ceremonia, pero se espera una propuesta visual alineada con el concepto que suele dar en sus shows.

Katy Perry reveló detalles de su show en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Pues en la reciente aparición de la cantante el look de la Gala Met 2026 fue uno de los más comentados y se llevó todas las miradas al usar un atuendo futurista y una máscara metálica.

¿Qué se espera de la presentación de Katy Perry en el Mundial 2026?

La artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde también compartió un adelanto de lo que será su espectáculo.

Artículos relacionados

La expectativa por su participación ha aumentado entre sus seguidores, quienes además se han preguntado cómo será su puesta en escena y si sorprenderá con alguno de los llamativos atuendos que ha lucido en eventos recientes.

La artista confirmó que interpretará “Wonder”, una de las canciones incluidas en su álbum 143. Según explicó tiene un significado especial para ella debido a la historia que inspiró su creación.

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa
Katy Perry reveló detalles de su show en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Katy Perry contó que la idea de la canción nació después de escuchar la voz de un niño llamado Tius. El menor grabó una parte de la canción cuando tenía cinco años.

Actualmente, Tius tiene 10 años y viajará desde Noruega hasta Los Ángeles para acompañar a la cantante durante esta presentación en el Mundial 2026 que será a las 7 de la noche hora colombiana.

A través de sus redes sociales, la intérprete también invitó a sus seguidores a conectarse antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay para seguir la ceremonia y conocer todos los detalles de su actuación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Comenzó el Mundial de Fútbol 2026 y esto genera cambios, lo que abre el debate sobre si es bueno o no para la salud.

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Los beneficios que buscan Isabella Ladera y Manuela QM al practicar yoga prenatal durante el embarazo.

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

La actriz contó por qué tuvo que modificar uno de los hábitos que mantuvo durante más de dos décadas.

Lo más superlike

Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026: así reapareció

Shakira causó polémica tras su presentación en el Mundial 2026 y tuvo inesperada reacción ante los comentarios de los internautas.

Jessi Uribe le dio exclusivo regalo a Westcol. Westcol

Westcol presumió el exótico y lujoso regalo que le dio Jessi Uribe; ¿qué valor tiene?

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo