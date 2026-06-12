Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Katy Perry será una de las artistas principales en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, que reunirá a miles de asistentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles y a millones de espectadores en todo el mundo.

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¿Cómo será el atuendo de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

La cantante participará en la ceremonia de apertura con una presentación musical que forma parte del inicio oficial de la Copa del Mundo, que cuenta con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

En los últimos días, la atención no solo se ha centrado en su participación musical, sino también en los detalles relacionados con su puesta en escena.

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Hasta el momento no se han revelado todos los detalles del vestuario que utilizará la artista durante la ceremonia, pero se espera una propuesta visual alineada con el concepto que suele dar en sus shows.

Katy Perry reveló detalles de su show en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Pues en la reciente aparición de la cantante el look de la Gala Met 2026 fue uno de los más comentados y se llevó todas las miradas al usar un atuendo futurista y una máscara metálica.

¿Qué se espera de la presentación de Katy Perry en el Mundial 2026?

La artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde también compartió un adelanto de lo que será su espectáculo.

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La expectativa por su participación ha aumentado entre sus seguidores, quienes además se han preguntado cómo será su puesta en escena y si sorprenderá con alguno de los llamativos atuendos que ha lucido en eventos recientes.

La artista confirmó que interpretará “Wonder”, una de las canciones incluidas en su álbum 143. Según explicó tiene un significado especial para ella debido a la historia que inspiró su creación.

Katy Perry reveló detalles de su show en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Katy Perry contó que la idea de la canción nació después de escuchar la voz de un niño llamado Tius. El menor grabó una parte de la canción cuando tenía cinco años.

Actualmente, Tius tiene 10 años y viajará desde Noruega hasta Los Ángeles para acompañar a la cantante durante esta presentación en el Mundial 2026 que será a las 7 de la noche hora colombiana.

A través de sus redes sociales, la intérprete también invitó a sus seguidores a conectarse antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay para seguir la ceremonia y conocer todos los detalles de su actuación.