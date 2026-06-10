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¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente

Mhoni Vidente hizo una predicción sobre el lugar que tendrá la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente
¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | AFP: Logan Riely

Mhoni Vidente se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras las múltiples predicciones que ha hecho en cuanto a su análisis frente al Mundial de Fútbol 2026.

Además, los hinchas de la tricolor han estado bajo la expectativa de todos los análisis que podrá tener el equipo en medio del Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Por esta razón, Mhoni Vidente compartió una predicción que ha generado varias interacciones tras compartir con puntualidad cuál será su pronóstico acerca de lo lejos que puede llegar la Selección Colombia de Fútbol en el Mundial 2026.

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¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia de Fútbol en el Mundial 2026, según Mhoni Vidente?

¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente
¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Colombia? | AFP: Leonardo Fernandez

En las últimas horas, un video compartido por parte de Mhoni Vidente se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales en el que varios internautas le preguntaron acerca del pronóstico de los equipos durante el torneo futbolístico.

Con base en esto, salió a la luz un video en el que Mhoni Vidente compartió cuál será su resultado con respecto al resultado que tendrá la Selección Colombia de Fútbol Mundial 2026, pues, fue contundente con su análisis, expresando las siguientes palabras:

“Los dos equipos que llegarán a la final, serán europeos, pero la revelación del Mundial del Fútbol 2026 serán México y Colombia”, expresó Mhoni Vidente.

A raíz de esta predicción que compartió Mhoni Vidente en sus redes sociales, varios internautas han generado gran expectativa acerca del resultado que tendrá la tricolor tras el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente
¿Cuándo será el primer partido de la selección colombia en el Mundial 2026? | Foto: Freepik

¿Cuál será el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026?

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El Mundial de Fútbol 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio y los hinchas de este deporte se encuentran bajo la expectativa de todos los detalles que se presentarán durante uno de los torneos deportivos más esperados del año.

Así también, te contamos que el próximo partido que tendrá la Selección Colombia de Fútbol será el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán.

¡No te pierdas los partidos de Mundial de Fútbol 2026 por las pantallas del Canal RCN!

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