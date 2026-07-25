Así reaccionó Juan Fernando Quintero luego de que River Plate confirmara su salida del equipo

Juan Fernando Quintero se apoderó de la tendencias en Colombia luego de que River Plate confirmara que el jugador colombiano ya no estaría más en el equipo argentino.

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¿Cómo reaccionó Juan Fernando Quintero a la decisión de River Plate?

Por medio de un comunicado River Plata confirmó que la rescisión de su contrato de común acuerdo.

Esto llegó días después de las críticas que recibieron varios jugadores de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial de 2026, luego de perder en penales contra Suiza.

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Y luego de que River Plate hiciera oficial la salida a través de redes sociales el equipo compartió un mensaje sobre el aporte que hizo el jugador: “para siempre en la historia” del club, Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero compartió emotivo mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

Horas después del anuncio del club argentino, el volante colombiano compartió varias historias en su cuenta de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores.

En la primera historia que publicó fue una ilustración en la que aparece una caricatura de él acompañada de un curioso mensaje: "Playa y miedo nunca hemos tenido", que sin duda generó revuelo en redes.

Minutos después, el mediocampista publicó una fotografía de Richard Ríos, compañero suyo en la Selección Colombia, acompañada únicamente por un corazón rojo.

Y una tercera historia compartiendo la noticia de su salida de River pero sin dejar ningún tipo de comentario y sin compartir el post en su Instagram solo en las historias.

¿Qué dijo River Plate sobre la salida de Juan Fernando Quintero?

En el comunicado, el equipo argentino informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para finalizar el vínculo contractual y aprovechó para agradecerle al colombiano por su paso por el equipo.

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La salida de Juan Fernando Quintero se produjo luego de varias semanas en las que su continuidad estuvo en duda.

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas con un inesperado mensaje. (AFP/ Carmen Mandato)

El futbolista había explicado públicamente que no era una prioridad deportiva para el entrenador Eduardo Coudet y que antes del Mundial había conversado sobre su situación con la dirigencia del club.

Durante ese periodo, Quintero también manifestó que mantenía una buena relación personal con el entrenador, aunque reconoció que ambos tenían diferencias en el aspecto futbolístico y sobre el rol que ocuparía dentro del equipo.