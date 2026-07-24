Reconocida influencer reveló la pérdida de dos embarazos: así compartió la triste noticia
La cantante e influencer compartió una emotiva canción con la que recordó las dos pérdidas que sufrió.
Una reconocida cantante e influencer conmovió a miles de personas al revelar públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de dos embarazos antes de convertirse en madre.
La artista decidió contar su experiencia a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde presentó una canción inspirada en el duelo que vivió.
¿Quién es la influencer y cantante que reveló la pérdida de dos embarazos?
Se trata de Jaclyn Cole Miskanic, conocida en redes sociales como Jax Writes Songs o simplemente Jax.
La cantante y creadora de contenido alcanzó reconocimiento tras participar en la temporada 14 de American Idol y, años después, logró gran popularidad con la canción "Victoria's Secret", en la que criticó los estándares de belleza impuestos por la reconocida marca.
Ahora, la artista volvió a ser tendencia tras compartir una nueva composición inspirada en una experiencia muy personal: los dos embarazos que perdió antes de dar a luz a su hija.
¿Qué contó Jax sobre la pérdida de sus embarazos?
En la publicación, Jax explicó que antes de convertirse en madre atravesó dos pérdidas tempranas. Aunque muchas personas intentaban animarla diciéndole que pronto llegaría su "bebé arcoíris", confesó que esas palabras no lograban aliviar su dolor.
La cantante recordó uno de los momentos más difíciles que vivió durante ese proceso: perder a su bebé en el baño de un aeropuerto.
"Recuerdo despedirme de mi bebé en el cubículo de un baño público. Ver cómo la vida que habíamos creado desaparecía por las tuberías, sin un memorial y sin nadie que lo presenciara, excepto yo."
Asimismo, aseguró que durante mucho tiempo sintió vergüenza de hablar sobre su experiencia porque pensaba que otras mujeres atravesaban pérdidas mucho más avanzadas.
Actualmente, Jax es madre de una niña sana y aseguró que, aunque hoy su corazón está lleno, nunca olvidará el dolor que vivió durante aquellas pérdidas.
Por esa razón decidió escribir "An Airport Bathroom", una canción con la que busca dar voz a todas las mujeres que han pasado por una situación similar.
Con su publicación, Jax recibió miles de mensajes de apoyo de seguidores y de otras mujeres que compartieron sus propias historias, agradeciéndole por visibilizar una realidad.
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