Alerta amarilla por el aumento de actividad en un volcán de Colombia: ¿cuál es y qué está pasando?

Colombia se mantiene bajo vigilancia permanente debido a su ubicación geográfica. Aunque el país cuenta con decenas de volcanes, solo algunos permanecen activos y son monitoreados de forma constante por las autoridades.

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En las últimas horas, uno de estos volcanes registró un incremento importante en su actividad, lo que llevó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a emitir una alerta amarilla.

¿Cuál es el volcán de Colombia que está generando preocupación?

Se trata del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, a aproximadamente 26 kilómetros al sureste de Popayán.

Su nombre significa "montaña de fuego" en lengua quechua/kokonuko y hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, una de las más importantes del país.

El Puracé es considerado uno de los volcanes activos de Colombia y, debido a sus características geológicas, permanece bajo monitoreo permanente por parte del Servicio Geológico Colombiano.

Alerta por la actividad de un volcán en Colombia: autoridades advierten aumento de emisiones de ceniza (Foto IA)

¿Qué está pasando en el volcán Puracé?

Según el más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el volcán Puracé ha presentado un aumento en su actividad interna durante los últimos días.

Los expertos explicaron que se ha detectado un mayor movimiento de gases y otros fluidos debajo del cráter, lo que indica que el volcán está registrando cambios en su comportamiento habitual.

Además, el volcán ha incrementado la emisión de gases y ceniza. De hecho, algunas columnas de ceniza han alcanzado hasta 2.100 metros por encima de la cima, por lo que no se descarta que continúen presentándose nuevas emisiones en los próximos días.

El SGC también informó que se siguen registrando pequeños sismos provocados por el fracturamiento de rocas al interior del volcán, tanto en el Puracé como en el cercano volcán Piocollo.

Volcán en Colombia mantiene en alerta a las autoridades por incremento de su actividad (Foto IA)

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¿Qué significa la alerta amarilla?

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la alerta amarilla no significa que una erupción sea inminente. Este nivel indica que el volcán presenta variaciones superiores a su comportamiento habitual y, por esa razón, requiere un monitoreo continuo.

La entidad también advirtió que es posible que se presenten nuevas emisiones de ceniza, cuya dispersión dependerá de la dirección y velocidad de los vientos.