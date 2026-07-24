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Juliana Calderón presumió su pronunciada pancita de embarazo | VIDEO

Juliana Calderón mostró el avanzado estado de su embarazo al presumir su pronunciada pancita.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
nuevo video de Juliana Calderón presumiendo su pancita de embarazo
Nuevo video de Juliana Calderón presumiendo su pancita de embarazo. (Foto Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, compartió nuevas imágenes de su embarazo en las que dejó ver el avanzado estado de gestación. La creadora de contenido mostró con orgullo su pronunciada pancita y despertó reacciones entre sus seguidores por esta nueva etapa de su vida.

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¿Cómo luce actualmente Juliana Calderón durante su embarazo?

Durante la tarde de este viernes 24 de julio, la joven empresaria Juliana Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores con un nuevo video relacionado con su embarazo. En la publicación realizó una dinámica para que los internautas adivinaran si su bebé será niño o niña. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tamaño de su pancita.

¿Qué mostró Juliana Calderón sobre la revelación de género de su bebé?
Juliana Calderón reveló detalles sobre la revelación de género de su bebé / (Foto de Canal RCN)

La influenciadora apareció luciendo un body blanco ajustado que dejó al descubierto su pronunciada pancita de embarazo. Algunos internautas incluso especularon que podría encontrarse en su cuarto mes de gestación.

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No obstante, esta información no ha sido confirmada por Juliana Calderón, quien hasta el momento ha compartido pocos detalles sobre esta nueva etapa de su vida. Tampoco ha revelado oficialmente quién es el padre del bebé, aunque recientemente confirmó que retomó su relación con su expareja, Deimer Ordóñez.

¿Cuál es el género del bebé de Juliana Calderón?

Vale la pena destacar que la creadora de contenido aún no ha revelado el género de su bebé, sin embargo, realizó dicha dinámica para anunciar que esta información sería revelada el próximo 2 de agosto por medio de sus redes sociales.

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Luego de anunciar la fecha, cientos de seguidores reaccionaron a la publicación con mensajes de entusiasmo y predicciones sobre cuál será el género del bebé.

Por ahora, Juliana Calderón continúa compartiendo algunos momentos de su embarazo a través de sus redes sociales, mientras sus seguidores permanecen atentos a los detalles que decida revelar sobre esta nueva etapa de su vida, incluido el sexo de su bebé y el avance de su gestación.

¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su embarazo?
Juliana Calderón ha revelado detalles sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)
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