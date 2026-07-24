La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, se encuentra realizando los preparativos de su boda con el cantante de música popular Pipe Bueno. En los últimos días, ha compartido detalles sobre la boda en Colombia, y ha respondido algunas preguntas de sus seguidores.

Sin embargo, recientemente una fan escribió un comentario sobre la relación que la presentadora Jessica Cediel tuvo con Pipe Bueno, en el pasado, y horas después la creadora publicó un video.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se preparan para su boda en Colombia (Foto por Canal RCN).

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¿Qué dijo la fan sobre Pipe Bueno y Jessica Cediel?

La seguidora le recordó a Jessica Cediel su relación con el cantante, y aseguró que se lo dejó quitar por Luisa Fernanda W.

"Dejaste que te quitara a Pipe Bueno. Luisa fue astuta de darle dos hijos y tú estás mil veces mejor que ella".

La presentadora de televisión no tardó en pronunciarse tras el comentario, y enfatizó que las personas tienen que aprender a respetar a las figuras públicas:

"Para mí está totalmente fuera de lugar. Siento que no hay comparación alguna y ni siquiera hay que citarlo. Para mí la relación que tienen Pipe Bueno y Luisa W me parece increíble, es un matrimonio hermoso. Son comentarios pasivos agresiv*s que no tienen justificación",

Además, agregó que ambos hacen una bella pareja, dijo que Luisa es una gran persona y señaló que solo tiene palabras de agradecimiento con el cantante.

"Todo es tan perfecto que hasta estuve en la casa de Pipe y de Luisa en Medellín, la conocí, me parece hermosa, buena onda, trabajadora y obviamente de Pipe solo tengo agradecimiento como les he dicho porque me acompañó en un momento muy difícil de mi vida",

Jessica Cediel finalizó su intervención diciendo que sigue soltera, y a la espera de alguien que la enamore.

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¿Cuál fue el video que publicó Luisa Fernanda W tras el polémico comentario de la fan?

Luisa Fernanda W realizó una publicación, en Instagram, en la que habló sobre aspectos de la vida en que las personas deberían invertir mientras realizaba una rutina de maquillaje. La creadora de contenido compartió consejos con sus seguidores, y aseguró que invertir en uno mismo es bastante gratificante.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue cuando habló sobre dejar de estar al tanto de la vida de los demás, y aprender a alegrarse cuando a otra persona le va bien. Además, destacó la importancia de no ser envidioso, tener criterio propio y no dejarse llevar por las opiniones de los internautas en redes sociales.

También, mencionó que dejar de inventar historias de desconocidos es bueno, para uno mismo, y resaltó que es imprescindible enfocarse en alcanzar los sueños personales antes que criticar a otros.

Finalmente, habló sobre la humildad, saber reconocer los errores propios, y entender que no necesitas la aprobación de todo el mundo.

Luisa Fernanda W habló en su video más reciente sobre el amor propio y la importancia de enfocarse en sus metas (Foto por Canal RCN).

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¿Cuándo se casará Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

Aunque la creadora de contenido respondió algunas dudas de sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas, no dio a conocer la fecha exacta de la boda. Sin embargo, mencionó que más adelante dará a conocer más detalles. Por el momento se sabe que el matrimonio se realizará en Colombia.