Sara Uribe defendió su relación con Camilo Méndez tras cuestionamiento de un fan

Sara Uribe salió en defensa de su relación con Camilo Méndez luego de que un seguidor cuestionara su romance en redes sociales. La presentadora no dejó pasar el comentario y respondió con un mensaje en el que dejó clara su postura frente a su vida sentimental.

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¿Cómo respondió Sara Uribe a fan que cuestionó su relación con el cantante Camilo Méndez?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe recibió un comentario de un fan que le recordó una antigua entrevista en la que había asegurado que no volvería a tener una relación sentimental con alguien del mundo de la farándula.

Sara Uribe respondió a fan que cuestionó su relación con Camilo Méndez. (Foto Canal RCN).

La pregunta surgió luego de que la presentadora confirmara su romance con el cantante vallenato Camilo Méndez, por lo que el fan quiso saber qué había pasado con aquella decisión que había expresado tiempo atrás. Ante esto, Sara respondió con humor y aseguró que, aunque una persona puede decir muchas cosas sobre lo que quiere para su vida, los sentimientos pueden cambiar.

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La presentadora explicó que no siempre se puede elegir de quién enamorarse y puso como ejemplo la forma en la que fue conquistada por el artista. Entre risas, señaló que si antes caía con palabras bonitas, ahora tenía más posibilidades de hacerlo alguien que llegara con una guitarra y canciones.

“Es que vea, yo puedo decir muchas cosas, pero es que en el corazón no manda nadie. Yo qué voy a hacer si a mí se me sientan aquí al lado con una guitarra... Si antes me echaban cuentos, y así caía, ahora imagínenme a punta de canciones”

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¿Cómo reaccionó Camilo Méndez a las palabras de Sara Uribe sobre su relación?

Vale la pena destacar que la dinámica de preguntas y respuestas de la presentadora colombiana fue realizada en presencia del cantante, por lo que Uribe no desaprovechó el momento para grabar su reacción al escuchar sus palabras frente a su relación sentimental.

El cantante, quien sostenía una guitarra en sus brazos, no mencionó ni una sola palabra, pero sí sonrió y desvió la mirada, mientras se sonrojaba.