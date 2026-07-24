Se hace viral video de Shakira llorando tras su show en el Mundial 2026: ¿qué le pasó?

La presentación de Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 continúa dando de qué hablar.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

Aunque su actuación fue una de las más comentadas del torneo, un video que comenzó a viralizarse días después mostró un momento que pocos habían visto y que conmovió a miles de personas en redes sociales.

El video de Shakira llorando tras su presentación en el Mundial 2026 se hace viral: este fue el motivo (Foto Kevin Kane / AFP)

¿Qué pasó en el video de Shakira junto a los niños de su show?

Al terminar la presentación, varios de los integrantes de Ghetto Kids no pudieron contener las lágrimas al despedirse de la artista colombiana. Visiblemente emocionados, los niños abrazaron a Shakira, quien también terminó conmovida por el momento.

En el video se observa cómo la barranquillera intenta consolarlos mientras también se seca algunas lágrimas.

"No estén tristes, vamos a ser amigos para siempre", les dice Shakira mientras los abraza.

La cantante también les prometió que mantendrían el contacto y aseguró que los llamaría cuando regresaran a Uganda. Además, les contó que tanto ella como sus hijos, Milan y Sasha, seguirían en comunicación con ellos.

Durante la despedida, Shakira también les reveló que próximamente tendría conciertos en Madrid y les dijo que esperaba volver a verlos allí, invitándolos a viajar para reencontrarse y compartir nuevamente escenario.

Artículos relacionados Hanny Vizcaíno Novio de Hanny, protagonista de Pa' seguirte queriendo, es hijo de reconocidos actores colombianos

¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Los Ghetto Kids, también conocidos como Triplets Ghetto Kids, son un reconocido grupo infantil de baile originario de Katwe, uno de los barrios más vulnerables de Kampala, Uganda.

El proyecto nació en 2014 gracias a Dauda Kavuma, un profesor de matemáticas que decidió utilizar el baile como una herramienta para brindar oportunidades a niños huérfanos o que crecían en condiciones de pobreza extrema.

Con el paso de los años, el grupo ganó reconocimiento internacional gracias a sus coreografías y presentaciones en diferentes escenarios alrededor del mundo.

Para el espectáculo del Mundial 2026, la FIFA y Shakira decidieron contar con ellos como parte del show, enviando un mensaje de inclusión, esperanza y diversidad.

La elección también estuvo relacionada con el compromiso que la cantante colombiana ha demostrado durante años con la educación infantil y con proyectos enfocados en mejorar las oportunidades para niños y jóvenes.