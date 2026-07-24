Yeferson Cossio recibió una advertencia tras la falla cardiaca que sufrió

Yeferson Cossio volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de revelar que recibió una advertencia relacionada con su estado de salud, meses después de sufrir una falla cardiaca. La situación despertó preocupación entre los internautas, quienes han estado atentos a las novedades sobre la recuperación del creador de contenido, y sus recientes actividades de ocio.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

¿Qué advertencia recibió Yeferson Cossio tras la falla cardiaca que sufrió?

Desde hace varias horas, Yeferson Cossio ha compartido con sus cientos de seguidores diferente contenido relacionado con sus vacaciones en Bruselas, sin imaginar que uno de ellos le lanzaría una emotiva advertencia.

Yeferson Cossio es sometido a una intervención cardíaca. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de los médicos Freepik)

Su presencia en Tomorrowland despertó la preocupación de algunos internautas, quienes recordaron la falla cardíaca que sufrió meses atrás. Uno de ellos incluso decidió pedirle que tuviera cuidado con una posible recaída. "Acuérdate de tu corazón", escribió.

Artículos relacionados Hanny Vizcaíno Novio de Hanny, protagonista de Pa' seguirte queriendo, es hijo de reconocidos actores colombianos

Ante el mensaje, el creador de contenido agradeció la preocupación de sus seguidores y aseguró que ese tipo de comentarios lo hacen sentir "muy amado". Además, afirmó que conoce sus propios límites, dando a entender que permanece atento a su estado de salud mientras disfruta del festival.

"Ustedes son tan lindos conmigo, me hacen sentir tan amado. No se preocupen, yo conozco mis límites", confesó.

Artículos relacionados Mike Bahía Mike Bahía reveló la razón por la que su relación con Greeicy llegó a su fin: “la dejé por…”

Por ahora, Yeferson Cossio continúa disfrutando de su paso por Tomorrowland y compartiendo momentos del festival en sus redes sociales, mientras sus seguidores permanecen atentos a su estado de salud.

¿Por qué Yeferson Cossio tuvo una falla cardiaca?

Meses atrás el creador de contenido tuvo que ser intervenido luego de sufrir una falla cardiaca durante una de sus tantas estadías en Cartagena. En aquella ocasión el creador de contenido comentó que la razón por la que su corazón estaba fallando se debía a su ritmo de vida, pues entre la poca falta de descanso, y su ajetreada vida nocturna, su cuerpo estaba entrando en un fuerte colapso.

Desde entonces, Cossio ha manifestado que, aunque no se ha alejado de la fiesta, sí ha implementado cambios en su vida, entre ellos permitir a su cuerpo un mejor descanso, además de alimentarse mejor.