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Lola confronta a Jorge en Pa' Seguirte queriendo por el regreso de Catalina, esto fue lo que pasó

El regreso de Catalina a la vida de Jorge trajo consigo nuevos problemas en su relación con Lola, quien no lo tomó nada bien.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada reacción de Lola al reencuentro de Jorge y Catalina en Pa' Seguirte queriendo
La inesperada reacción de Lola al reencuentro de Jorge y Catalina en Pa' Seguirte queriendo. (Foto Canal RCN).

El regreso de Catalina desató un tenso momento entre Lola y Jorge en Pa' Seguirte Queriendo. La situación llevó a Lola a confrontarlo directamente para exigirle explicaciones sobre el por qué se encontraba en el velorio de Octavio, dándole un tensionante giro a la historia.

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¿Por qué Catalina asistió al velorio de Octavio en Pa’ seguirte queriendo?

Con la salida de la cárcel de Catalina, la exesposa de Jorge, la vida del abogado y su actual pareja sentimental Lola podría enfrentar un cambio radical, especialmente por la forma en la que este decidió llevar la situación sin consultarlo con ella antes.

El regreso de Catalina desató un fuerte reclamo de Lola a Jorge en Pa' Seguirte queriendo
El regreso de Catalina desató un fuerte reclamo de Lola a Jorge en Pa' Seguirte queriendo. (Foto Canal RCN).

Pues una vez la abogada quedó en libertad lo primero que hizo fue comunicarse con su exesposo en busca de ayuda, y así fue, Jorge decidió ofrecerle una vivienda en la que pudiera vivir mientras asimilaba su nueva realidad y lograba reintegrarse a la sociedad sin involucrarse directamente a su vida.

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Sin embargo, al no tener a quién más acudir para hablar de su situación, Catalina decidió continuar manteniendo el contacto, a tal punto de que una vez conoció la muerte de Octavio no dudó en aparecerse en la funeraria para brindar sus condolencias. Sin embargo, no fue bien recibida.

¿Cómo reaccionó Lola al regreso de Catalina a la vida de Jorge en Pa' seguirte queriendo?

Aunque en un principio Lola se mantuvo al margen de la situación, minutos después, en medio de la discusión entre Azucena y la exesposa de Octavio por haber llevado mariachis al velorio, descubrió que Jorge y Catalina ya se habían visto antes e incluso habían estado juntos en un apartamento. Al enterarse de esto, no dudó en pedirle explicaciones.

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Con el ambiente un poco más tranquilo, Lola y Jorge sostuvieron una conversación privada en la que ella le reclamó por haberle ocultado un asunto tan importante, sobre todo porque, según le dijo, era la primera vez que le escondía algo.

Durante la charla, Jorge le confesó que, además de haber ayudado a Catalina sin decírselo, también atravesaba problemas laborales. Sin embargo, evitó contarle que había perdido su trabajo como profesor y prefirió hacerle creer que simplemente quería retomar su carrera como abogado, manteniendo en secreto la verdadera situación, y complicando una vez más todo el panorama.

Lola no se quedó callada y confrontó a Jorge por Catalina en Pa' Seguirte queriendo
Lola no se quedó callada y confrontó a Jorge por Catalina en Pa' Seguirte queriendo. (Foto Canal RCN).
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