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Sara Corrales enseñó el rostro de su bebé por primera vez, así luce la menor

La actriz permitió que sus seguidores conocieran a la pequeña, luego de mantener este momento en privado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce la hija de Sara Corrales: la actriz mostró su rostro por primera vez
Así luce la hija de Sara Corrales: la actriz mostró su rostro por primera vez. (Foto AFP: Gustavo Caballero | Freepik).

Sara Corrales emocionó a sus seguidores al revelar por primera vez el rostro de su bebé por medio de un video que compartió a través de sus redes sociales y con el que permitió conocer cómo luce la pequeña tras mantener en reserva este aspecto en específico.

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¿Cómo luce la hija de Sara Corrales?

Durante la tarde de este viernes 24 de julio la actriz colombiana Sara Corrales sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un tierno video junto a su pequeña hija, producto de su matrimonio con el argentino Damián Pasquini. Y es que lo que parecía un clásico video disfrutando de su maternidad, terminó en la revelación del rostro de su bebé.

¿Cuándo nació la hija de Sara Corrales?
La hija de Sara Corrales nació el 17 de mayo de 2026 / (Foto de AFP y Freepik)

En el video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Corrales se mostró bailando mientras sostenía en sus brazos a la pequeña Mila de un lado al otro, pero una serie de volteretas dejó al descubierto la identidad de la menor.

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Según se alcanzó a apreciar en las imágenes, la menor, que ahora luce su cabecita completamente rapada, es de ojos claros como los de la actriz, aunque en vez de tenerlos verdes como ella, conserva una tonalidad azul.

La publicación generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron los rasgos de la bebé y la emoción de la actriz al compartir este momento. Así, Sara Corrales permitió que sus fanáticos conocieran un poco más de esta nueva etapa que vive junto a su familia.

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¿Cómo reaccionaron los fans al ver el rostro de la hija de Sara Corrales?

La publicación de Sara Corrales generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su emoción al conocer por primera vez el rostro de su hija. Los comentarios estuvieron marcados por mensajes en los que los internautas destacaron la belleza de la menor, especialmente de sus ojos.

"Qué hermosa bebé, esos ojitos son preciosos", "Tiene una mirada encantadora, igual de bella que su mamá", "Sara, tu hija es simplemente hermosa", fueron algunos de los comentarios.

Sara Corrales reveló imagen de Mila
Sara Corrales causó revuelo de su bebé Mila. (Foto: AFP y Freepik)
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