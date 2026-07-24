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Esposo de Kika Nieto sufrió impactante atraco mientras conducía, así ocurrió todo

Kika Nieto reveló que su esposo fue víctima de un impactante atraco mientras conducía.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esposo de Kika Nieto sufrió impactante atraco mientras conducía, ¿qué fue lo que pasó?
Esposo de Kika Nieto sufrió impactante atraco mientras conducía, ¿qué fue lo que pasó? (Foto Canal RCN | Freepik=.

El esposo de Kika Nieto fue víctima de un impactante atraco mientras conducía, en un hecho que la influenciadora vivió a la distancia. A través de sus redes sociales, contó que se encontraba en una llamada con él cuando ocurrió el asalto y reveló cómo se desarrollaron los angustiosos momentos.

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¿Cómo fue el atraco que sufrió el esposo de Kika Nieto mientras conducía?

Durante la noche de este viernes 24 de julio, Kika Nieto reapareció en sus redes sociales para contar la aterradora experiencia que acababa de vivir su esposo, Diego Felipe, quien fue víctima de un robo mientras conducía.

Kika Nieto reveló cómo ocurrió el impactante atraco que sufrió su esposo al conducir
Kika Nieto reveló cómo ocurrió el impactante atraco que sufrió su esposo al conducir. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido explicó que hablaba con él por altavoz cuando un hombre golpeó el espejo lateral del vehículo y, segundos después, otro lo amenazó con un cuchillo para quitarle el anillo de matrimonio. Kika aseguró que escuchó los gritos y la tensión del momento sin poder ver lo que estaba ocurriendo.

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La influenciadora confesó que, al no tener contacto visual con la situación, imaginó los peores escenarios y sintió una mezcla de miedo, frustración e incertidumbre. Afortunadamente, destacó que su esposo resultó ileso.

“En segundos vi ante mis ojos mil escenarios, todos horribles, pero por fortuna mi imaginación superó por mucho la realidad”

¿Cómo reaccionó Kika Nieto tras el atraco que sufrió su esposo mientras manejaba?

Luego de confirmar que Diego Felipe se encontraba fuera de peligro, Kika Nieto compartió la reflexión que le dejó la experiencia. Contó que, tras los primeros minutos de angustia y rabia, tanto ella como su esposo encontraron tranquilidad en la oración e incluso decidieron elevar una plegaria por el hombre que cometió el robo.

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“Aunque si hubo un mínimo forcejeo y gritos, el señor, no hirió a mi esposo y él está bien. Término esa escena y tanto mi cabeza y corazón como los de Diego Felipe se llenaron de MUCHA rabia, ira e impotencia... Pero fue sobrenatural como empezamos a orar, incluso por ese señor y Dios nos devolvió en segundos la conciencia y la gratitud”.

El angustiante momento que vivió el esposo de Kika Nieto durante un atraco al volante
El angustiante momento que vivió el esposo de Kika Nieto durante un atraco al volante. (Foto Canal RCN).
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