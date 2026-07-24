Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó un momento inesperado antes de que iniciara el reto de salvación.

Aunque todo comenzó con una noticia que cambió por completo la competencia, la emoción de uno de los participantes terminó provocando un accidente que dejó a Claudia Bahamón con un fuerte golpe en el rostro.

¿Cuál fue la importante noticia que anunció Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Antes de comenzar el reto de salvación, Claudia Bahamón reunió a los participantes para anunciar un cambio que modificaría el rumbo de la competencia.

Nueve de los 24 famosos lograron subir al balcón y quedaron a salvo de cocinar en el reto de salvación. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando la presentadora llamó a Luisa Vergara, ganadora del pin de inmunidad.

Claudia le explicó que tendría un beneficio especial: elegir a uno de sus compañeros con delantal negro para retirárselo y enviarlo directamente al balcón.

Tras pensarlo durante algunos segundos, Luisa decidió salvar a Diana Mina, quien no pudo ocultar su emoción al enterarse de que ya no tendría que enfrentarse al reto de salvación.

Poco después, Claudia sorprendió nuevamente al anunciar que Iván Marín también tendría el mismo beneficio. El comediante eligió a Emiro, quien quedó completamente sorprendido con la decisión.

Iván Marín salvó a Emiro y le quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Emiro y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Al escuchar su nombre, Emiro reaccionó con total euforia y le preguntó a Iván por qué había tomado esa decisión.

El comediante le explicó que todo se debía al momento especial que compartieron durante el reto anterior, lo que emocionó aún más al creador de contenido.

En medio de la celebración, Emiro corrió hacia el atril para abrazar a Iván Marín. Sin embargo, mientras levantaba los brazos por la emoción, impactó accidentalmente el rostro de Claudia Bahamón, quien se encontraba muy cerca de ellos.

La presentadora reaccionó de inmediato llevándose la mano a la boca, mientras los chefs notaban que algo había ocurrido.

"Me reventó el labio", comentó Claudia, visiblemente afectada por el impacto.

Durante algunos segundos permaneció de espaldas mientras intentaba recuperarse, e incluso las lágrimas aparecieron por el fuerte golpe recibido.

Lo llamativo fue que Emiro no se dio cuenta de lo que había pasado, pues continuó celebrando y subió al balcón junto a sus compañeros.

Solo después, Claudia le contó lo sucedido. Al enterarse, Emiro cambió por completo su expresión, bajó inmediatamente del balcón y se acercó a abrazarla mientras le pedía disculpas por el accidente.

La presentadora le respondió con tranquilidad y le aseguró que no tenía por qué sentirse culpable, pues entendía que todo había ocurrido por la emoción del momento y que nunca hubo intención de lastimarla.