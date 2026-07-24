El Tour de Francia vivió un momento de gran preocupación luego de que un reconocido ciclista colombiano sufriera un aparatoso accidente durante una de las etapas de la competencia.

El incidente ocurrió en plena ascensión de montaña y obligó al deportista a retirarse de la carrera para recibir atención médica.

El momento quedó registrado en video por varios aficionados que se encontraban siguiendo la etapa desde la carretera y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Impactante accidente de ciclista colombiano en el Tour de Francia obligó a retirarlo de la competencia (Foto IA)

¿Quién es el ciclista colombiano que sufrió el accidente en el Tour de Francia?

Se trata de Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, quien disputaba una nueva etapa del Tour de Francia cuando sufrió el accidente.

De acuerdo con los videos grabados por los asistentes, Rubio ascendía por uno de los tramos más exigentes del recorrido cuando un vehículo que hacía parte de la caravana del Tour frenó de manera repentina frente a él.

Sin tiempo para reaccionar, el colombiano terminó impactando contra la parte trasera del automóvil, g0lpeándose fuertemente el rostro y cayendo sobre el pavimento.

Las imágenes muestran cómo el equipo médico ingresaba para prestarle los primeros auxilios. Debido a las lesiones sufridas, Einer Rubio no pudo continuar la competencia y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia.

¿Cómo sigue Einer Rubio tras el accidente?

Horas después del accidente, el Movistar Team compartió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del ciclista colombiano.

Según explicó el equipo, Rubio sufrió varias heridas en el rostro que requirieron alrededor de 20 puntos de sutura.

Tras recibir la atención inicial, el colombiano fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes exámenes médicos con el fin de determinar la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, el equipo entregó una nueva actualización en la que confirmó una noticia alentadora: las pruebas descartaron fracturas, por lo que el corredor recibió el alta médica y pudo abandonar el hospital.

Aunque el diagnóstico fue positivo, el accidente puso fin a su participación en la presente edición del Tour de Francia, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.