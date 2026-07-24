Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ciclista colombiano sufrió un aparatoso accidente en plena carrera del Tour de Francia | VIDEO

Ciclista colombiano sufrió un fuerte accidente en plena carrera y tuvo que abandonar la competencia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Impactante accidente de ciclista colombiano en el Tour de Francia obligó a retirarlo de la competencia
Ciclista colombiano sufrió aparatoso accidente en el Tour de Francia: terminó con 20 puntos de sutura (Foto IA)

El Tour de Francia vivió un momento de gran preocupación luego de que un reconocido ciclista colombiano sufriera un aparatoso accidente durante una de las etapas de la competencia.

El incidente ocurrió en plena ascensión de montaña y obligó al deportista a retirarse de la carrera para recibir atención médica.

El momento quedó registrado en video por varios aficionados que se encontraban siguiendo la etapa desde la carretera y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Ciclista colombiano abandonó el Tour de Francia tras sufrir un fuerte accidente en plena etapa
Impactante accidente de ciclista colombiano en el Tour de Francia obligó a retirarlo de la competencia (Foto IA)

¿Quién es el ciclista colombiano que sufrió el accidente en el Tour de Francia?

Se trata de Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, quien disputaba una nueva etapa del Tour de Francia cuando sufrió el accidente.

De acuerdo con los videos grabados por los asistentes, Rubio ascendía por uno de los tramos más exigentes del recorrido cuando un vehículo que hacía parte de la caravana del Tour frenó de manera repentina frente a él.

Sin tiempo para reaccionar, el colombiano terminó impactando contra la parte trasera del automóvil, g0lpeándose fuertemente el rostro y cayendo sobre el pavimento.

Las imágenes muestran cómo el equipo médico ingresaba para prestarle los primeros auxilios. Debido a las lesiones sufridas, Einer Rubio no pudo continuar la competencia y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia.

¿Cómo sigue Einer Rubio tras el accidente?

Horas después del accidente, el Movistar Team compartió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del ciclista colombiano.

Según explicó el equipo, Rubio sufrió varias heridas en el rostro que requirieron alrededor de 20 puntos de sutura.

Tras recibir la atención inicial, el colombiano fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes exámenes médicos con el fin de determinar la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, el equipo entregó una nueva actualización en la que confirmó una noticia alentadora: las pruebas descartaron fracturas, por lo que el corredor recibió el alta médica y pudo abandonar el hospital.

Aunque el diagnóstico fue positivo, el accidente puso fin a su participación en la presente edición del Tour de Francia, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

Grave accidente en el Tour de Francia: ciclista colombiano tuvo que abandonar la carrera
Einer Rubio sufrió un fuerte accidente en plena etapa del Tour de Francia y tuvo que abandonar la competencia. (Foto IA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocida influencer rompió el silencio y reveló la pérdida de dos embarazos: así lo contó Viral

Reconocida influencer reveló la pérdida de dos embarazos: así compartió la triste noticia

La cantante e influencer compartió una emotiva canción con la que recordó las dos pérdidas que sufrió.

La polémica alcanzó los conciertos de Rosalía Rosalía

Polémica con Rosalía y los argentinos ya tendría consecuencias: fans buscan devolver sus entradas

Salió a la luz el número de fans de Argentina que pidieron la devolución de su dinero del concierto de Rosalía.

Alerta por la actividad de un volcán en Colombia: autoridades advierten aumento de emisiones de ceniza Viral

Alerta amarilla por el aumento de actividad en un volcán de Colombia: ¿cuál es y qué está pasando?

El volcán presenta más actividad, emisiones de ceniza y gases. Las autoridades mantienen la alerta amarilla y el monitoreo.

Lo más superlike

Esposo de Kika Nieto sufrió impactante atraco mientras conducía, ¿qué fue lo que pasó? Kika Nieto

Esposo de Kika Nieto sufrió impactante atraco mientras conducía, así ocurrió todo

Kika Nieto reveló que su esposo fue víctima de un impactante atraco mientras conducía.

Emiro lesionó accidentalmente a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity: así ocurrió Claudia Bahamón

Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo