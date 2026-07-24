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Iván y Luisa sorprenden con decisión en MasterChef Celebrity; Emiro y Diana no lo podían creer

La decisión de Iván y Luisa cambió el rumbo de la competencia y dejó sorprendidos a Emiro y Diana.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Iván y Luisa sorprendieron con su decisión en MasterChef Celebrity: Emiro y Diana no lo podían creer
Iván y Luisa sorprenden con decisión en MasterChef Celebrity, "Emiro y Diana no lo podían creer" sumario y meta y dame variaciones (Foto Canal RCN)

El cuarto capítulo de MasterChef Celebrity Colombia comenzó con un giro inesperado que cambió por completo el rumbo de la competencia.

Lo que parecía ser un reto de salvación tradicional terminó sorprendiendo a los participantes luego de un importante anuncio de Claudia Bahamón.

Nueve de los 24 participantes recibieron la noticia de que subirían al balcón y aseguraron su permanencia durante la primera semana del concurso.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, pues la presentadora también le dio una importante responsabilidad a Luisa Vergara e Iván Marín, ganadora del primer pin de inmunidad de la temporada.

¿Cuál fue el importante beneficio que recibió Luisa Vergara e Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Al iniciar el capítulo, Claudia Bahamón llamó a Luisa e Iván y les explicó que tendrían un beneficio especial que cambiaría el desarrollo del reto de salvación.

Al escuchar esto, Luisa confesó que estaba nerviosa y expresó que esperaba que la decisión que debía tomar no terminara perjudicando a alguno de sus compañeros.

Fue entonces cuando Claudia le reveló que tendría el poder de quitarle el delantal negro a uno de los participantes, salvándolo automáticamente del reto de salvación y enviándolo directamente al balcón para continuar en competencia.

La noticia tomó por sorpresa a Luisa, quien inmediatamente mostró alivio al saber que no tendría que perjudicar a nadie, sino darle una segunda oportunidad a uno de sus compañeros.

¿A quién salvó Luisa Vergara e Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Luisa decidió retirar el delantal negro de Diana Mina, quien automáticamente quedó fuera del reto de salvación y aseguró su lugar en la segunda semana de la competencia.

Inesperada decisión de Iván y Luisa en MasterChef Celebrity dejó sin palabras a Emiro y Diana
Luisa Vergara decide salvar a Diana Mina en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

La presentadora no ocultó su sorpresa al escuchar su nombre y confesó que no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, pero que se sentía muy feliz por la oportunidad.

Por su parte, Luisa explicó que tomó esa decisión porque se puso en el lugar de Diana y pensó en la angustia que debía estar sintiendo al tener que enfrentarse al reto de salvación.

Iván Marín, quien también contaba con la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros, decidió retirar el delantal negro de Emiro, quien también aseguró su permanencia en la competencia sin tener que cocinar en el reto de salvación.

Con estas decisiones, el panorama del capítulo cambió por completo y el número de participantes que debían enfrentarse al reto para evitar convertirse en el primer eliminado de la temporada se redujo considerablemente.

La decisión de Iván y Luisa cambió el rumbo de MasterChef Celebrity: así reaccionaron Emiro y Diana
Iván Marín salva a Emiro del reto de salvación (Foto Canal RCN)
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