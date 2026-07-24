Así fue la tremenda discusión que se desató en pleno funeral de Octavio en Pa' Seguirte queriendo

La despedida de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo terminó convirtiéndose en el escenario de una fuerte discusión que tomó por sorpresa a quienes asistieron al funeral. El inesperado momento marcó un giro en la historia y dejó al descubierto las tensiones entre la exesposa del difunto y su hija, con Azucena.

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¿Cómo fue la discusión que se originó durante el funeral de Octavio en Pa’ seguirte queriendo?

Elvira y Milagros decidieron cumplir la supuesta última voluntad de Octavio al llevarle una serenata durante su velorio, detalle que no convenció a Azucena, quien en el momento del homenaje se encontraba al lado de su ataúd, mientras la exesposa y la hija de él se acercaban allí.

Funeral de Octavio terminó en una fuerte discusión en Pa' Seguirte queriendo. (Foto Canal RCN).

Desconcertada por la situación, Azucena le pidió a Elvira que detuviera a los mariachis. Sin embargo, en lugar de acceder a su solicitud, Elvira le respondió entre gritos, asegurando que esa había sido la última voluntad de Octavio. Y es que, aunque así lo recordaba ella, esto no era cierto, pues antes de morir él le había pedido a Azucena que, en caso de fallecer, no le llevara mariachis.

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Este tenso momento marcó uno de los instantes más incómodos del funeral de Octavio y dejó al descubierto que las diferencias entre Azucena y Elvira están lejos de llegar a su fin.

¿Por qué hay una mala relación entre la exesposa de Octavio y su hija, con Azucena?

Vale la pena recordar que en los capítulos anteriores de Pa’ seguirte queriendo, Elvira y Milagros reaparecen muy afectadas tras enterarse de la muerte de Octavio, y no dudaron en aparecer en casa de Azucena completamente alteradas y convencidas de que ella era la responsable del lamentable suceso.

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La joven pareja de Octavio, quien en un inicio se mostró comprensivas con la exesposa e hija del él, quedó completamente en shock al escuchar las graves acusaciones, por lo que no dudó en correrlas de su casa. Sin embargo, como se mostró en su velorio, ambas mujeres se mostraron decididas en seguir culpándola de su muerte.