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Escultura de Yeison Jiménez ya es una realidad: su familia mostró el emotivo momento

Sus seres queridos mostraron el homenaje realizado al difunto artista y compartieron el emotivo momento con sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce la escultura de Yeison Jiménez que su familia reveló en un emotivo momento
Así luce la escultura de Yeison Jiménez que su familia reveló en un emotivo momento. (Foto Canal RCN).

La familia de Yeison Jiménez compartió un emotivo momento al mostrar que la escultura en honor al fallecido cantante ya es una realidad. El homenaje, que conmovió a sus seres queridos y seguidores, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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¿Cómo es la escultura en honor a Yeison Jiménez?

Durante la tarde de este viernes 24 de julio familiares de Yeison Jiménez publicaron por medio de sus redes sociales una serie de videos y fotografías en las que anunciaron que una escultura del difunto artista estaría al alcance de quienes quisieran rendirle homenaje por medio de sus visitas y ‘ofrendas’.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Esta cuenta con acabado en tono bronce, refleja varios de los elementos que hicieron parte de su imagen, como el sombrero, las gafas oscuras, la chaqueta con detalles metálicos y la cadena con el dije que lleva la palabra "Promesa".

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La obra fue ubicada sobre un pedestal de mármol negro, donde aparecen grabados su nombre, la frase "Con el corazón", sus fechas de nacimiento y fallecimiento, además de un símbolo con sus iniciales.

Con este homenaje, sus seres queridos buscaron mantener viva su memoria a través de una representación que evoca su estilo y la huella que dejó en quienes lo acompañaron a lo largo de su vida.

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“Mi amor por ti no se define en este lugar ni mucho menos aquí va quedar, eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente te amo hermanito y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poderlo describir, o al menos poderse decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón”, mencionó Alejandro Jiménez, su hermano menor.

¿Dónde está ubicada la escultura en honor a Yeison Jiménez?

Según información recopilada en la publicación realizada por Alejandro Jiménez, en donde enseñó la escultura de su hermano y le dedicó emotivas palabras, esta estaría ubicada en el cementerio de Bogotá Jardines del Recuerdo, en donde además posan sus cenizas.

De esta manera, los fanáticos del artista podrían tener acceso a este espacio para conectar con el difunto artista y rendirle homenaje.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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