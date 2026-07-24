Hermana de Yeison Jiménez reveló emotivas palabras que le dijo el cantante antes de su muerte

El próximo 26 de julio Yeison Jiménez cumpliría 35 años, sin embargo, el destino no lo quiso así y su vida se vio interrumpida tras un accidente aéreo el pasado 10 de enero. Sin embargo, sus familiares y seguidores lo siguen teniendo presente.

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Hermana de Yeison Jiménez compartió emotivo recuerdo junto a él y reveló el consejo que le dio

El nombre del cantante se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras el lanzamiento de la canción "Mala de profesión", una canción que el artista dejó grabada.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, esta canción ocupa los primeros lugares en las principales listas de reproducción de Colombia, algo que ha enorgullecido a los seguidores y familiares del artista.

En medio de este furor, la hermana mayor de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, se pronunció en sus redes sociales para compartir un estremecedor mensaje junto a un recuerdo junto a él.

Lina Jiménez compartió emotivo recuerdo con Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

¿Cuáles fueron las palabras que Yeison Jiménez le dio a su hermana mayor antes de su fallecimiento?

Yeison Jiménez y Lina tenían una sólida y cercana relación en vida, así lo demostraban ambos en sus publicaciones.

Precisamente, Lina más que su hermana era su amiga y compañera de trabajo, ya que ella estaba a cargo de varios negocios del artista.

Muestra de esa cercanía y amor fue una foto que compartió Lina en sus redes sociales en donde mostró una emotiva foto en la que Yeison le estaba dando un abrazo.

Junto a la instantánea, la empresaria compartió un mensaje en el que reveló el consejo que le dio Yeison en vida y que ahora trata de aceptar.

"Lina, tranquila todo va a estar bien". Esas palabras me las dijiste cuando todo estaba mal y te creo para siempre. Todo va a estar bien. Abrásame siempre, yo quiero creer que todo va a estar bien.



Lina se mostró destrozada al recordar a su hermano a pocos días del que sería su cumpleaños, por lo que recibió múltiples mensajes de cariño, apoyo y amor por parte de sus seguidores y los de su hermano, quienes le desearon mucha fortaleza.