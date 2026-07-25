Pautips protagonizó tenso momento junto a Emiro en MasterChef Celebrity; ¿qué pasó?

El avance del capítulo de MasterChef Celebrity que se emitirá este 26 de julio mostró un momento entre Pautips y Emiro Navarro que llamó la atención de los televidentes.

Aunque solo fueron unos segundos de la escena, el fragmento dejó varias dudas sobre lo que ocurrió entre los participantes.

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¿Qué pasó entre Pautips y Emiro en el avance de MasterChef Celebrity?

En el adelanto del capítulo, los participantes con delantal negro enfrentan el primer reto de eliminación de la competencia. Allí buscan asegurar su permanencia dentro del reality.

Mientras los concursantes con delantal negro están concentrados en sus preparaciones, sus compañeros que ya aseguraron su permanencia en la competencia acompañan el reto desde el balcón y les brindan apoyo durante la prueba.

En ese momento, Emiro Navarro aparece animando a Luciano D’Alessandro con frases como “Vamos mi Luci”, mientras sigue de cerca su desempeño en la prueba.

Emiro animó a sus compañeros en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity / (Foto de Canal RCN)

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Sin embargo, la situación cambió cuando Pautips intervino y, con un tono directo, le pidió a Emiro que guardara silencio mientras él continuaba apoyando a su compañero.

“Cállate”, le dijo.

El creador de contenido, por su parte, decidió ignorar el comentario y continuó apoyando a sus compañeros durante el reto.

La escena llamó la atención de los seguidores de MasterChef Celebrity, quienes quedaron atentos a conocer más detalles sobre este intercambio entre los participantes y la forma en que se desarrollará dentro de la competencia.

Pautips y Emiro llaman la atención en MasterChef Celebrity / (Fotos de Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Emiro tras el momento con Pautips en MasterChef Celebrity?

En el mismo avance, Emiro aparece frente a las cámaras de MasterChef Celebrity hablando sobre el momento que vivió con Pautips. Aunque el adelanto no muestra todos los detalles de la situación, el participante deja una frase que no pasó desapercibida.

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“Yo no voy a callarme, amiga”, dijo.

La frase llamó la atención de los seguidores del reality, aunque el adelanto no muestra todos los detalles de la conversación ni qué ocurrió después entre los participantes.

Por ahora, los internautas están atentos a lo que pueda pasar en la cocina más famosa de Colombia y al desarrollo de esta situación dentro de la competencia. El momento se transmitirá por Canal RCN este domingo, 26 de junio, a las 9:00 p.m.