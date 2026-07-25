Los mejores memes que dejó el incidente entre Claudia Bahamón y Emiro en MasterChef Celebrity

El incidente que protagonizaron Claudia Bahamón y Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia sigue dando de qué hablar y está vez son los memes que les están haciendo tras el accidente.

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¿Qué memes hicieron tras el incidente entre Claudia Bahamón y Emiro en MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de que se emitiera el capítulo, varios usuarios comenzaron a compartir imágenes y publicaciones relacionadas con el momento en el que Claudia Bahamón recibió un impacto físico accidental por parte de Emiro Navarro mientras celebraba junto a Iván Marín.

Uno de los memes más compartidos muestra a una mujer con varias curaciones y moretones en el rostro.

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Otros también relacionaron el momento con un ring de boxeo, mientras que otros aprovecharon para recordar que no es la primera vez que Claudia Bahamón protagoniza un incidente de este tipo en la cocina.

Así fueron los memes tras el impacto físico que recibió Claudia Bahamón en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

“Pero agarraron a Claudita Bahamon de saco de boxeo en esta temporada”, fue una de las reacciones en redes.

En capítulos anteriores, Luciano D'Alessandro también terminó impactando accidentalmente a la presentadora cuando se dio la vuelta en una de las estaciones de cocina durante el reciente reto de campo.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a los memes en redes sociales?

La misma Claudia Bahamón compartió varios de los mensajes que comenzaron a circular tras la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia y reaccionó incluso con un curioso mensaje.

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Uno de esos memes fue el de la mujer con los moretones y la presentadora dejó claro que aún hay más que los televidentes no han visto: "Parece chiste, pero se acordarán de este mensaje".

Todo comenzó cuando a Iván Marín pudo tomar la decisión de llevarse a uno de sus compañeros al balcón y él sin dudar le quitó el delantal negro a Emiro Navaro, quien reaccionó muy emocionado.

Cuando Emiro se acercó al atril para abrazar a Iván Marín y agradecerle por haberlo salvado del reto, levantó una de sus manos sin darse cuenta e impactó físicamente a Claudia Bahamón.

La presentadora de MasterChef Celebrity Colombia reaccionó entre lágrimas por el fuerte impacto accidental que recibió. Mientras Emiro se mostró bastante preocupado.