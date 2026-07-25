Claudia Bahamón ha recibido más de un impacto en el rostro en MasterChef 2026: Emiro no fue el único

Claudia Bahamón ha protagonizado varios momentos inesperados durante MasterChef Celebrity Colombia 2026. Aunque el incidente con Emiro Navarro fue uno de los más comentados por los televidentes en las últimas horas, se conoció que este no ha sido el único impacto que ha recibido la presentadora en el rostro durante lo que va de la competencia.

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¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Emiro Navarro?

Antes de que iniciara el reto de salvación del pasado 24 de julio, Claudia Bahamón anunció que dos participantes tenían la oportunidad de escoger a una celebridad para que se quitara el delantal negro y subir al balcón. Uno de ellos fue Iván Marín, quien decidió que Emiro Navarro debería ser salvado.

Claudia Bahamón sufrió una lesión en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

En medio de su euforia, el joven influenciador decidió abrazar a Iván, sin percatarse de que Claudia Bahamón se encontraba cerca, ocasionándole un fuerte impacto en el rostro que la dejó brevemente afectada.

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Sin embargo, al darse cuenta de lo sucedido, el creador de contenido pidió disculpas y hasta pidió que le devolvieran el delantal negro, pero esto último no se llevó a cabo.

¿Qué otros accidentes ha sufrido Claudia Bahamón con otros participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Vale la pena recordar que durante lo que va de la temporada de MasterChef Celebrity 2026 la presentadora Claudia Bahamón ya ha sufrido una serie de accidentes en la que termina lastimada, sin querer, por otros participantes de la competencia.

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Durante el primer reto de campo, que se llevó a cabo el jueves 23 de julio, la presentadora se acercó a la estación del equipo rojo para ver cómo iban con sus preparaciones, pero al acercarse a Iván Marín recibió un breve impacto en el rostro que le desacomodó las gafas.

Estos momentos han llamado la atención de los seguidores de la competencia, quienes han notado que Claudia Bahamón no ha estado exenta de situaciones inesperadas durante su acompañamiento a los participantes.

Lo cierto es que, aunque los incidentes han ocurrido de manera accidental, se han convertido en escenas que han marcado el inicio de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026.