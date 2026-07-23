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Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026

Un nuevo video de la final del Mundial 2026 mostró el supuesto intercambio entre Messi y Cucurella que se volvió viral.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Se conoce un nuevo video de Messi en la final del Mundial 2026; revelan las palabras que le habría dicho a Cucurella
Sale a la luz nuevo video de Messi y Cucurella: estas habrían sido las fuertes palabras del argentino (Foto Patricia de melo moreira / AFP) (Foto David Ramos / AFP)

En las últimas horas se volvió viral un video en redes sociales en el que, según una lectura de labios realizada por un creador de contenido, se revelarían algunas de las frases que Lionel Messi les dijo a varios jugadores de España durante el intenso encuentro disputado el pasado 19 de julio.

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Las imágenes han generado todo tipo de reacciones entre los aficionados, especialmente por un supuesto comentario dirigido a Marc Cucurella, con quien el capitán argentino protagonizó uno de los cruces más comentados del partido.

Nuevo video de Messi durante la final del Mundial 2026 revelaría su fuerte cruce con Cucurella
Revelan un nuevo cruce entre Messi y Cucurella durante la final del Mundial 2026 (Foto Patricia de melo moreira / AFP)

¿Qué le habría dicho Messi a Cucurella durante la final del Mundial?

El video recopila distintos momentos del encuentro en los que Messi conversa con jugadores españoles. Posteriormente, un usuario especializado en lectura de labios interpretó las palabras del argentino.

En una de las escenas, el delantero aparentemente se dirige a un futbolista español y le dice:

"¿Estás contento? Decí la verdad, decí la verdad. Decilo ahora. Sos contestón".

Más adelante, las imágenes muestran un intercambio con Marc Cucurella. Según la interpretación del video viral, Messi primero le habría preguntado si realmente estaba feliz con el desarrollo del partido y, segundos después, le lanzó otra frase que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales:

"Cucu, te la pasás llorando en todos los partidos".

Hasta el momento, ni Messi ni Cucurella se han pronunciado sobre el video o sobre la autenticidad de la supuesta conversación.

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¿Qué pasó entre Messi y Cucurella durante el partido?

El intercambio entre ambos futbolistas no fue el único momento de tensión que protagonizaron durante la final.

Uno de los episodios más comentados ocurrió después de la expulsión de Enzo Fernández. En ese momento, Cucurella se acercó a Messi para decirle unas palabras y, mientras hablaba, se llevó la mano a la boca.

La acción llamó la atención del capitán argentino, quien de inmediato se dirigió al árbitro para reclamar la jugada.

El reclamo se produjo porque en el Mundial 2026 se implementó una nueva norma que busca evitar que los jugadores oculten sus conversaciones cubriéndose la boca con la mano durante los partidos.

Sin embargo, el juez del compromiso consideró que la acción no ameritaba ninguna sanción y permitió que el lateral español continuara en el encuentro sin recibir advertencia alguna.

Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026
Messi le informó al árbitro sobre la accion de Cucurella (Foto Patricia de melo moreira / AFP)
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