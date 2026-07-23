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Ella es la colombiana que fue vista junto al jugador español Ferran Torres durante sus vacaciones

La colombiana compartió el inesperado momento que vivió con Ferran Torres mientras ambos estaban en Ibiza.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ella es la colombiana que compartió un inesperado momento con Ferran Torres en Ibiza
Ella es la colombiana que fue vista junto al jugador español Ferran Torres durante sus vacaciones (Foto canva) (Foto Ander Gillenea / AFP)

Luego de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 al marcar el gol con el que España conquistó su segunda Copa del Mundo, Ferran Torres disfruta de unos días de descanso antes de regresar a la disciplina del Barcelona.

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En medio de sus vacaciones, el delantero español volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un inesperado encuentro con una reconocida creadora de contenido colombiana, quien compartió el momento con sus seguidores y despertó la curiosidad de miles de usuarios.

La colombiana que logró encontrarse con Ferran Torres en Ibiza y se tomó fotos con él
Ella es la colombiana que compartió un inesperado momento con Ferran Torres en Ibiza (Foto Florencia Tan Jun / AFP)

¿Quién es la colombiana que fue vista con Ferran Torres?

Se trata de Stephanie Mendoza, más conocida en redes sociales como Fefi Mendoza, una abogada, creadora de contenido y exreina del Carnaval de Barranquilla 2017.

La barranquillera, nacida el 30 de enero de 1994, acumula una amplia comunidad de seguidores gracias a los videos que comparte sobre estilo de vida, viajes, bienestar y su experiencia viviendo en el exterior.

Fue precisamente durante unas vacaciones en Ibiza, España, cuando tuvo un inesperado encuentro con Ferran Torres y decidió documentarlo en un video publicado en TikTok.

Según contó la influencer, el futbolista se encontraba almorzando en un exclusivo restaurante junto a varias figuras reconocidas del deporte internacional.

Además del delantero del Barcelona, en el lugar también estaban el exfutbolista inglés David Beckham, el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente y la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

Ella es la colombiana que coincidió con Ferran Torres durante sus vacaciones y se volvió viral
Durante sus vacaciones, Fefi Mendoza se encontró con Ferran Torres (Foto FRANCK FIFE / AFP)

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¿Qué pasó entre Fefi Mendoza y Ferran Torres?

En el video compartido por la creadora de contenido se observa a ella en el restaurante, contando sobre lo sucedido y cómo se encontró con estas grandes estrellas del deporte internacional.

Al momento de la salida, los comensales comenzaron a aplaudir y felicitar a Ferran Torres por el título mundial conseguido con la selección española y por el gol que le dio la victoria a su equipo en la final.

Minutos después, Fefi decidió acercarse al futbolista para saludarlo y pedirle una fotografía. El jugador accedió y posó junto a la colombiana, quien luego compartió las imágenes con sus seguidores.

El encuentro rápidamente se hizo viral en TikTok y otras plataformas, donde cientos de usuarios reaccionaron al inesperado momento y destacaron la sencillez del futbolista durante sus vacaciones en Ibiza.

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