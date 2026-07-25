En el reto de salvación de MasterChef Celebrity, se vivieron momentos de tensión cuando los participantes que tenían delantal negro se enfrentaron a un reto donde debían presentar el paso a paso de tres preparaciones frías, en este caso debían ser dips a base de queso crema.

El primer dip debía incluir tocineta, el segundo pimentón con cebolla caramelizada, y el tercero una combinación de alcachofa con espinaca. Los participantes debían pasar en fila, y presentar las tres preparaciones. Sin embargo, solo cinco participantes se salvaron, y entre ellos se encontraba Pautips.

Cuando los jurados aprobaron sus dips y anunciaron que Pautips podía seguir adelante, no todos quedaron satisfechos con la decisión.

Pautips fue la última participante en ser escogida para subir al balcón en el reto de salvación (Foto por Canal RCN).

¿Cómo fue el momento en el que Pautips pasó al balcón?

Pautips presentó su último dip de espinaca y la chef Belén y Jorge Rausch le dieron su aprobación. El tercer jurado, Nicolás de Zubiría, guardó silencio por un momento, y afirmó que a él también le gustó y le dijo que subiera al balcón.

Pautips sonrió, abrazó a Claudia Bahamón, y se apresuró para reunirse con sus demás compañeros en el balcón.

Los tres jurados aprobaron el dip de espinaca de Pautips (Foto por Canal RCN).

¿Cuál fue la reacción de los participantes tras ver que Pautips pasó al balcón?

Los compañeros que no pasaron al balcón como Lina Tejeiro, Hugo Gómez, Luciano D´Alessandro, Martica Restrepo, Víctor Tarazona, Gustavo Bernate, y Tuto Patiño se pusieron muy tristes, pues Pautips fue la última en ser salvada en el reto, y eso significaba que ellos estaban en riesgo en la competencia.

Por su parte el creador de contenido, Sebastián Villalobos, estaba apoyando a Hugo desde el balcón, pues anteriormente habían participado en un reto de parejas y habían obtenido muy buenos resultados.

Lina Tejeiro rompió en llanto al no ser seleccionada y expresó que sentía mucha impotencia.

"Es como una mezcla de emociones porque también siento que me fallé en algo tan sencillo como un dip", expresó la actriz.

No obstante, Luciano no tardó en consolarla, darle palabras de ánimo, y darle un abrazo de solidaridad.

La reacción de Tuto también fue inesperada pues se sentó en el piso de la cocina y contuvo las lágrimas.

"Mi mamá es fan de MasterChef y me dijo que no me quería ver llorar entonces me contuve, pero la verdad es que no quiero ser el primero en salir".

Martica también compartió cómo se sintió en ese momento y afirmó que se alegraba por Pautips, pero confesó que también experimentó tristeza.

Lina Tejeiro estuvo seria al inicio del reto, pero luego rompió en lágrimas al no ser salvada (Foto por Canal RCN).

¿Qué sintió Tavo tras no ser salvado por Iván Marín?

Iván Marín no postuló a Tavo para subir al balcón, pues su amigo le había expresado en ocasiones anteriores que no quería usar ese comodín y quería darlo todo en la cocina.

Sin embargo, al no lograr un buen resultado con los dips, Tavo se arrepintió de no haber usado los comodines.

"Me hubiese salvado, hubiese usado el comodín, y me hubiese salvado de esta tensión".

Iván Marín también expresó que se sintió culpable al haber respetado la decisión de su amigo.