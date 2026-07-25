Eidevin López presumió lujosa camioneta y Alejandro Estrada le comentó la publicación; ¿qué le dijo?

Eidevin López sorprendió a sus seguidores al mostrar y presumir una lujosa camioneta.

Eidevin López presumió en redes sociales su nueva camioneta. (Foto: Canal RCN)

Por medio de su cuenta de Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia subió una sesión fotográfica junto a su nuevo vehículo y la acompañó con un mensaje en el que afirma que es un sueño cumplido gracias a los años de disciplina y trabajo.

¿En cuáles producciones del Canal RCN ha participado Eidevin López?

La carrera actoral de Eidevin comenzó con su participación en la novela biográfica de Diomedes Díaz protagonizada por Orlando Liñán en el 2014.

Más adelante tuvo un papel en la serie Enfermeras y en Leandro Díaz, donde compartió créditos con Silvestre Dangond.

Posteriormente aceptó enfrentar el formato de convivencia de La casa de los famosos, donde terminó expulsado luego de una discusión con el actor Alejandro Estrada, quien se coronó como ganador de esa temporada.

Tras su salida, el costeño ha estado incursionando en la música, creando vlogs y contenidos para sus redes sociales.

¿Qué excompañeros de La casa de los famosos Colombia comentaron la publicación de Eidevin?

La publicación se llenó de reacciones de sus excompañeros como Lorena Altamirano, Marilyn Patiño e incluso Altafulla, pero lo que más sorprendió a los internautas fue el comentario del propio Alejandro Estrada.

Eidevin le respondió demostrando que ya dejaron los conflictos y malentendidos en el pasado y que ahora están enfocados en aprovechar las oportunidades que se les presenten luego de su participación en el reality.

"Cucho muchas gracias, Dios te bendiga", escribió Eidevin López

Unos días atrás, Eidevin también fue visto compartiendo en un evento en Medellín junto a Alexa Torrex, con quien tuvo una intensa rivalidad durante la competencia.

Además, ha estado creando contenido con Campanita, Tebi, Valentino Lázaro y Beba, fortaleciendo su presencia en las plataformas digitales.

Por ahora no ha revelado si tiene algún nuevo proyecto actoral, pero sus seguidores esperan verlo pronto en una producción que le permita regresar a la pantalla y consolidar aún más su carrera.

Mientras tanto, continúa disfrutando de los frutos de su esfuerzo y mostrando que la disciplina y la constancia siempre traen recompensas.