Luciano D'Alessandro reaccionó al incidente entre Claudia Bahamón y Emiro en MasterChef: esto dijo

Luciano D'Alessandro reaccionó al impacto físico accidental que Emiro Navarro le ocasionó a Claudia Bahamón durante el más reciente reto de MasterChef Celebrity Colombia.

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¿Qué dijo Luciano D'Alessandro sobre el incidente entre Emiro y Claudia Bahamón?

El actor causó una ola de reacciones tras hacer un comentario luego de que en la cuenta oficial del Canal RCN compartiera el momento del incidente que se presentó antes de comenzar el reto.

El comentario de Luciano no solo llamó la atención por lo que dijo, sino porque en el en reto anterior que tuvieron los participantes pasó algo similar con la presentadora.

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En aquella ocasión, Luciano D'Alessandro terminó impactando físicamente a Claudia Bahamón de manera accidental cuando se dio la vuelta en una de las estaciones de cocina.

Así reaccionó Luciano D'Alessandro al incidente entre Emiro y Claudia Bahamón. (Foto: Canal RCN)

"😂😂😂😂 Pobre Clau!!!!", escribió el actor en la publicación del Canal generando más comentarios.

Muchos reaccionaron con comentarios de humor como: "Al paso que va, Claudia no llega a la final" por todos los incidentes que se han presentado con la presentadora en medio de los retos.

¿Qué reacciones dejó el incidente de Claudia Bahamón y Emiro Navarro?

Y es que la reacción de Luciano D'Alessandro no fue la única también varios de los participantes de esta temporada comentaron o dejaron su me gusta en el video del canal RCN.

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El actor Sebastián Vega comentó con varios emojis de risa, mientras que Sebastián Villalobos reaccionó con un sticker de una imagen suya. Por su parte, PauTips también reaccionó dándole 'me gusta' al video.

Así reaccionó Luciano D'Alessandro al incidente entre Emiro y Claudia Bahamón. (Foto: Canal RCN)

Y otra de las reacciones que llamó la atención fue la del propio Emiro Navarro, quien también le dio 'me gusta' al video que fue compartido por Canal RCN, aunque él no se ha pronunciado tras lo ocurrido, él si expresó su preocupación en medio del reto y dijo que le devolvieran el delantal negro.

Cabe recordar que todo sucedió luego de que a Iván Marín tuviera un beneficio de quitarle el delantal negro a uno de sus compañeros y el humorista decidió a Emiro, quien sin dudar reaccionó muy efusivo.

Pero al momento de que el influencer le dio el abrazo a Iván sin querer le p3gó a Claudia Bahamón.