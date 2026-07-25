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Estas fueron las amorosas palabras que Luciano D'Alessandro le dedicó a Emiro en MasterChef Celebrity

El actor habló sobre cómo las palabras de aliento de Emiro Navarro lo motivaron a seguir adelante durante el reto de salvación.

SuperLike Por: Laura Pineda
Luciano D'Alessandro le dedicó un cariñoso mensaje a Emiro Navarro en MasterChef Celebrity (Fotos por Canal RCN).

Durante el cuarto episodio de MasterChef Celebrity, un grupo de participantes tuvieron que participar en el reto de salvación tras perder en el reto de campo. Entre ellos se encontraba el actor venezolano, Luciano D'Alessandro, quien afrontó el reto de la mejor manera.

Sin embargo, el protagonista de 'La Ley del Corazón' no logró ser seleccionado en el grupo de los salvados, y su papel en la competencia está en riesgo. Sin embargo, ese no fue el único aspecto que llamó la atención durante el episodio, pues Luciano le dedicó unas palabras a Emiro Navarro mientras competía en el reto.

Luciano D'Alessandro y Emiro Navarro
Luciano D'Alessandro le agradeció a Emiro Navarro por su apoyo en la competencia (Foto por Canal RCN).

¿Qué le dijo Luciano D'Alessandro a Emiro Navarro?

Luciano D'Alessandro le agradeció a Emiro por su constante apoyo mientras preparaba los dips, y vivía momentos de tensión durante el reto.

Emiro tan bonito mientras yo estoy en pleno estrés, escucho ahí a Emiro dándome ánimos, 'mi amor no sé qué'.

Además, agregó que Emiro siempre tenía la mejor energía y le pidió que lo siguiera animando.

Sigue así, dame ánimos, dame ánimos. Emiro es un divino.

Luciano D' Alessandro, Emiro, y Farah
Luciano D' Alessandro le dedicó unas conmovedoras palabras a Emiro tras su apoyo constante en el reto de salvación (Foto por Canal RCN).

¿Qué le dijo Emiro Navarro a Luciano D'Alessandro durante el reto de salvación?

Emiro le gritó a Luciano desde el balcón de la cocina más famosa de Colombia, y lo alentó a no rendirse en un momento tan estresante.

"Luciano confía en ti amor, te estoy esperando en el balcón".

Además, Iván Marín comentó que tenía que alentar a sus dos galanes: Luciano y el extenista Robert Farah, con quien conformaron el trío dinámico en el reto de parejas en el segundo episodio de la temporada. Emiro respondió que apoyaría a los dos, pues se lo merecían.

Angélica también opinó sobre las palabras de Emiro, y afirmó que era divino y que definitivamente él quería que ganaran sus galanes.

Cuando Farah presentó su plato y Nicolás de Zubiría confirmó que él pasaría a la siguiente etapa, Emiro gritó con emoción y celebró el logro. También mostró su respaldo por la salvación de la actriz Marcela Carvajal. Tanto Farah como Marcela se salvaron del reto de eliminación, se quitaron el delantal negro, y subieron al balcón.

Luciano D'Alessandro, Emiro y Farah
Emiro Navarro apoyó a sus dos galanes: Luciano D'Alessandro y Farah (Foto por Canal RCN).

Luego cuando Luciano se acercó a los jurados para presentar su dip, el creador de contenido le envió sus mejores deseos:

Vamos mi amor, vamos mi Luci. Mi amor te vas a salvar, confía.

No obstante, a pesar de las palabras de motivación, Luciano no logró ser salvado y continuó portando el delantal negro.

¿Qué pasará con los participantes que no lograron salvarse?

Los concursantes que perdieron el reto de salvación tendrán que enfrentarse en el reto de eliminación, y uno de ellos saldrá de la cocina más famosa de Colombia.

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