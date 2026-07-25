En las últimas horas, los familiares de un reconocido actor colombiano dieron a conocer en redes sociales que el artista fue v!ctima de un robo y permanece hospitalizado, lanzando un mensaje sobre su estado de salud.

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¿Quién es el reconocido actor colombiano que se encuentra hospitalizado tras un robo?

Se trata de Gustavo Angarita Jr., hijo del recordado actor Gustavo Angarita, quien atraviesa un difícil momento tras ser v!ctima de un robo.

Según informó su familia, el actor Gustavo Angarita Jr. fue asaltado al salir de su residencia. (Foto: Freepik)

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 24 mil seguidores, sus familiares revelaron que el artista fue abordado por varios sujetos cuando salía de su apartamento, ubicado en el sector de Galerías.

Según indicaron, los responsables lo habrían dr0g4do para facilitar el robo.

Tras el hecho, los delincuentes lograron ingresar a la vivienda del actor y se llevaron varios artículos de valor.

Además, de acuerdo con la publicación, también realizaron retiros y movimientos con el dinero que tenía en sus cuentas bancarias.

"Robaron objetos de valor y cambiaron sus cuentas", dice el anuncio que publicaron en redes.

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¿Cuál es el estado de salud del actor Gustavo Angarita Jr. tras sufrir un robo?

Como consecuencia de la sustancia que le habrían suministrado, Gustavo Angarita Jr. fue hospitalizado. Afortunadamente, su estado de salud es estable.

La familia de Gustavo Angarita Jr. informó que el actor permanece estable tras el robo. (Foto: Freepik)

"Gustavo se encuentra en la clínica en estos momentos. Está estable, pero un poco aturdido. No intenten contactarlo por wha, no tiene celular", escribieron sus familiares en el post que publicaron desde su cuenta de Instagram.

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¿Quién es Gustavo Angarita Jr.?

Gustavo Angarita Jr. es un actor colombiano que ha construido una carrera en la televisión, el cine y el teatro, siguiendo el legado artístico de su padre, el recordado Gustavo Angarita.

A lo largo de los años ha participado en diversas producciones nacionales, donde ha interpretado personajes de distintos géneros y se ha consolidado como un rostro conocido para los televidentes.

En el Canal RCN ha hecho parte del elenco de producciones como Chepe Fortuna, La ley del corazón, La pola, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

Gracias a estas participaciones, el actor ha mantenido una trayectoria constante en la televisión colombiana y continúa siendo reconocido por el público.