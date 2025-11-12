¿Habrá una secuela de Chepe Fortuna? Esto dijo libretista sobre una posible continuación

Chepe Fortuna sigue conquistando el corazón de los colombianos cada noche por el Canal RCN con la historia de amor de sus protagonistas. Gracias a este éxito, un libretista de la producción reveló si podría haber una secuela con parte del elenco original.

¿Qué reveló el libretista de Chepe Fortuna sobre la continuación de la novela?

El libretista Miguel Ángel Baquero concedió una entrevista al equipo de SuperLike para contar cómo construyeron esta divertida historia inspirada en la región Caribe.

La historia de amor entre ‘Chepe’ y ‘Niña Cabrales’ podría tener una secuela quince años después de su estreno. (Foto: Canal RCN)

Además, reveló que sí existe la posibilidad de darle continuidad a la historia de amor entre 'Niña Cabrales' y 'Chepe', interpretados por los actores Taliana Vargas y Javier Jattin.

Pues aunque han pasado quince años desde su grabación, Baquero admitió que emprender un proyecto así sería "una locura".

Asimismo, dejó ver que los protagonistas podrían regresar acompañados por varios personajes del elenco original, como 'La Celosa', interpretada por Lorna Cepeda; 'Reina Carolina', por Catalina Londoño; y 'Lucas de la Rosa', interpretado por Rodrigo Candamil, quienes fueron de sus favoritos y del público.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Chepe Fortuna tenía un final alternativo?

Sí. Según Miguel Ángel, la historia de Chepe Fortuna no iba a terminar con el protagonista casándose con 'Niña', sino con su muerte.

Sin embargo, tras escuchar el consejo de su colega Fernando Gaitán, decidió darle un giro a la trama y optaron porque fuera 'Colombia' quien muriera en lugar de 'Chepe'.

De acuerdo con el libretista, Chepe Fortuna tendría un final que pocos se esperaban. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Producciones RCN Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

¿Chepe Fortuna es una de las novelas más vistas en Colombia?

De acuerdo con Miguel, Chepe Fortuna es una de las novelas más vistas por los colombianos y logró romper récords de audiencia.

Gracias a ese éxito, se tomó la decisión de alargar la producción, lo que finalmente terminó convirtiéndose en una historia aún más extensa y llena de giros que mantuvo al público conectado hasta el último capítulo.

No olvides que puedes ver Chepe Fortuna todas las noches a las 8:00 p. m. por el Canal RCN. Y si te perdiste algún capítulo, puedes revivirlo en la app de RCN haciendo clic aquí.