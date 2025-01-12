Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Chepe Fortuna regresa a las noches de Canal RCN y hoy recordamos a las dos actrices que le dieron vida a 'La Cara de Bagre'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño
Estas son las actrices que dieron vida a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna y que pocos sabían. (Foto: Canal RCN)

A partir de esta noche, el sabor del caribe colombiano se sumerge en las pantallas de Canal RCN con el regreso de Chepe Fortuna y sus divertidos personajes como 'Reina Carolina' o 'La Cara de Bagre', quien fue interpretada por dos talentosas actrices colombianas.

¿Quiénes fueron las actrices que interpretaron a 'Reina Carolina' o 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna?

Muchos televidentes están emocionados con el regreso de Chepe Fortuna a las noches del Canal RCN, pues la historia del pescador y de 'Niña Cabrales' y sus amigos vuelven para hacer reír a más de uno con sus ocurrencias.

Y entre ellos destaca 'Reina Carolina', la prima de 'Niña', quien junto a su inseparable amigo y confidente, 'Lucas de la Rosa', promete arrancar más de una risa.

Mabel Moreno interpretó inicialmente a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna
Mabel Moreno le dio vida inicialmente a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, algunos televidentes no recuerdan que este icónico personaje fue interpretado por dos talentosas actrices: Mabel Moreno y Catalina Londoño.

El parecido entre ambas es tan notable que el cambio pasó casi desapercibido y muchos ni siquiera notaron cuándo ocurrió dentro de la historia.

¿Por qué cambiaron a la actriz de 'Reina Carolina' o 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna?

Mabel Moreno fue quien dio vida inicialmente al personaje; no obstante, renunció al proyecto luego de revelar en una entrevista que atravesaba una fuerte depresión y motivos personales que la llevaron a dejar el papel, el cual finalmente asumió la actriz Catalina Londoño.

Asimismo, reveló que sumado a todo lo que estaba viviendo, la muerte de la presentadora y modelo Lina Marulanda para ese momento logró afectarla de gran manera.

Tras su renuncia, Londoño asumió el papel y se adaptó tan bien que, al principio, muchos televidentes ni siquiera notaron el cambio, el cual mantuvo con naturalidad hasta el final de la producción y luego en 'Casa de reinas'.

Catalina Londoño en Survivor la isla de los famosos
Catalina Londoño asumió el papel de ‘La Cara de Bagre’ en Chepe Fortuna luego de la renuncia de Mabel Moreno. (Foto: Canal RCN)

¿De qué trata Chepe Fortuna, la novela de Canal RCN?

Chepe Fortuna es una telenovela colombiana que sigue la vida de José 'Chepe' Fortuna, un carismático pescador de la costa que sueña con mejorar su vida y la de su familia. Su historia da un giro cuando se enamora de 'Niña Cabrales', una joven de clase alta con ideales completamente opuestos a los suyos.

La trama mezcla amor, humor y drama mientras muestra el choque de mundos entre ambos protagonistas, además de los conflictos políticos y familiares que rodean a sus personajes.

A lo largo de la historia, 'Chepe' y 'Niña' enfrentan prejuicios, rivalidades y secretos que ponen a prueba su amor, y ahora podrás revivir su historia todas las noches por Canal RCN, de lunes a viernes a las 8 p. m.

