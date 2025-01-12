Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ya están abiertas las votaciones de La casa de los famosos Colombia: este es el séptimo grupo ¡Vota!

La casa de los famosos Colombia está por comenzar. Este es el séptimo grupo de aspirantes para que votes por tu favorito..

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN
Ellos son los aspirantes del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

Miles de internautas, se han sorprendido con la pronta llegada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia,una producción del Canal RCN, en el que varias celebridades conviven durante varias semanas y generan gran conversación mediante las redes sociales.

Por el momento, ya se han conocido el nombre de seis celebridades que harán parte del reality tras las votaciones que han realizado los televidentes a través de la página lacasadelosfamososcolombia.com.

A continuación, te explicaremos detalles de los aspirantes del séptimo grupo para que conozcas detalles de su vida y votes por ellos. Sin duda, tu voto será clave para elegir a la celebridad que creas ideal para entrar a la casa más famosa del país. Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. del primero de diciemre hasta el domingo 7 de diciembre a las 4 p.m. Se revelará el nombre del famoso en ingresar al reality a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Maiker Smith, el creador de contenido que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Con la edad de 34 años, Maiker Smith es uno de los aspirantes del séptimo grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que demostrará todas sus cualidades al tener un gran sentido del humor y carácter.

Él es Maiker Smith, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Maiker se ha destacado en ser un reconocido creador de contenido digital al demostrar su buen sentido del humor y, también, al destacarse por ser un gran ícono de las redes sociales.

Maiker se encuentra en la actualidad en una relación estable. Sin embargo, espera construir lazos selectivos en caso de ingresar al reality, demostrándole a su público lo estratega que es, ¿apoyarías su ingreso a la competencia?

¿Quién es Erick Pabón, el humorista e influenciador que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Nacido en la ciudad de Cúcuta, él es Erick Pabón, quien se ha destacado en los últimos años en ser un reconocido creador de contenido digital hace más de ocho años al demostrar su buen sentido del humor.

Él es Erick Pabón, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Así también, una de las cualidades que más lo han hecho a conocer a través de las redes sociales se trata acerca de las observaciones que tiene con respecto a la vida cotidiana y plasmarlo a través de varios ‘sketches’ en sus videos.

En la actualidad el influenciador tiene 30 años y ha confesado que ha tenido tres relaciones fallidas. Sin embargo, está dispuesto en ser una persona frentera al ser uno de los aspirantes del séptimo grupo, ¿votarías por él?

¿Quién es Ibrahim Salem, el humorista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Otro de los aspirantes del séptimo grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos es Ibrahim Salem, quien se ha dado a conocer en los últimos años por su buen sentido del humor y, también, por ser un reconocido director de cine.

Él es Ibrahim Salem, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Nacido en Palestina, pero criado en Colombia, Ibrahim espera demostrarles a los televidentes que la comedia puede ir más allá de la cotidianeidad. Además, fue el primer comediante en ganarse un concurso de Stand Up Comedy.

Sin duda, el sentido del humor “negro” ha sido uno de los más característicos en Ibrahim, al destacarse en redes sociales. Así también, espera demostrar su carácter y comedia en la casa más famosa del país. Si crees que es el aspirante ideal, ¡vota por él!

¿Quién es El Sebastucho, el influencer que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Sebastián Arévalo, o más conocido como ‘El Sebastucho’, se ha convertido en uno de los más resonados en los últimos meses a través de las diferentes plataformas digitales al ser un reconocido creador de contenido digital.

Él es El Sebastucho, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

El Sebastucho es oriundo de la ciudad de Barranquilla, se encuentra soltero y ha revelado que no se cerraría a la oportunidad de encontrar el amor en caso de entrar a la competencia.

Uno de los poderes que más destacarían al influenciador en la competencia sería su temperamento fuerte y la “invisibilidad”, para estar pendiente de las estrategias que tendrían otros de sus compañeros, demostrándoles la gran creatividad que tiene, ¿votarías por él?

¿Quién es Alexander Ospina, el creador digital que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los creadores de contenido digital más reconocidos del país es Alexander Ospina, uno de los aspirantes que hace parte del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia.

Él es Alexander Ospina, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Nacido en el Itagüí, Antioquia, Alexander se ha dado a conocer por su personaje de ‘Te amo, hijo TV’, en el que compartió varios ‘sketches’ de humor a través de las diferentes plataformas, adquiriendo gran popularidad por parte de sus seguidores.

En la actualidad, Alexander se encuentra en una relación sentimental. Además, está dispuesto en compartir varios de sus conocimientos y su buen sentido del humor al ser parte de la casa más famosa del país, la experiencia que tiene con sus 40 años. Si crees que es el participante ideal, ¡vota por él!

¿Quién es Jairo Talero, el comediante que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Nacido en la ciudad de Medellín, Jairo Talero es uno de los aspirantes del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia, en el que ha tenido la oportunidad de adquirir un importante reconocimiento al tener un buen sentido del humor.

Él es Jairo Talero, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Así también, Jairo ha demostrado que la comedia ha sido una de sus principales fuentes de inspiración, pues está orgulloso en poder contagiar a su público y allegados con su risa, manteniendo siempre su esencia.

Uno de los poderes que tendría Jairo Talero en el reality sería la “invisibilidad”, para así poder utilizar sus estrategias y poderlas utilizar a su favor, ¿crees que es la celebridad ideal para ingresar al reality?

¿Qué pasos debes seguir para votar por tu aspirante favorito del séptimo grupo de aspirantes?

Recuerda que la decisión para elegir a tu celebridad favorita para que haga parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, está en tus manos.

A continuación, te explicaremos todos los pasos que debes tener en cuenta para elegir al séptimo participante en hacer parte de la competencia, puedes votar cada cuatro horas:

  • Visita lacasadelosfamososcolombia.com y abre la opción Votaciones.
  • Aparecerán las seis opciones del grupo. Haz clic en el participante que quieres que entre a la casa.
  • Confirma tu voto y no olvides votar para apoyar a tu favorito. ¡Vota cada cuatro horas!
