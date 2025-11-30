Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin agradece a los 25 invitados que tuvo en su concierto en Medellín

“Un concierto hecho con amor”: J Balvin conmemora el show en Medellín con video de los mejores momentos y agradecimiento a todos los invitados que tuvo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
En la noche del 29 de noviembre en Medellín, ciudad que lo vio nacer, el cantante colombiano de música urbana conocido como J Balvin hizo historia con un concierto inolvidable para sus miles de fans que asistieron gracias a su música, pero también a la dedicación que él y su equipo le pusieron a otros detalles del show.

Con un video en su cuenta oficial de Instagram con más de 50 millones de seguidores, el artista urbano quiso agradecer a sus colegas invitados, que fueron 25, y explicarles a sus fanáticos que se trató de un evento hecho con mucho amor y con puro talento local.

“Una noche inolvidable, llena de emociones reales. Un concierto hecho con amor, hecho por la gente de Medellín [emoji de flor] Bailarines colombianos, un equipo increíble y 7 horas de pura vibra y corazón. [emoji de rayo] Los amo, Medellín, con mi alma” escribió el famoso colombiano.

En el video, se ven detalles importantes del concierto como el escenario en el centro del estadio Atanasio Girardot, la cantidad de coreografías y trajes que los bailarines usaron para hacer inigualables las puestas en escena, los fuegos artificiales, el show de luces y, por su puesto, los invitados.

J Balvin y Maluma vivieron emotivo momento durante concierto. Foto | AFP / Matt Winkelmeyer - AFP Martin Bernetti.

¿Cuáles fueron los 25 invitados que J Balvin tuvo en su concierto en su ciudad?

Balvin, al parecer, les quería dar a sus paisanos una noche completamente especial y seguramente sintió que con dos o tres invitados no fue suficientes, por lo que optó por 25 y muchos de ellos de talla internacional: Reykon, Ronald el Killa, Golpe a golpe, Rayo y Toby, Fainal, Nio García, Eladio Carrión, J. Quiles, Lenny Taváres, Jory, Kris R, Daecolm, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De la Ghetto, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Checho Corleone, 50 Cent, Yandel, Feid y Daddy Yankee.

De hecho, algunos internautas bromearon con la cantidad de invitados que tuvo, diciéndole, por ejemplo, que le faltó resucitar a Michael Jackson para llevarlo a su show. Además, en otros comentarios sus fans lo felicitaron por hacer, según ellos, historia y le agradecieron por la entrega y talento que transmitió para hacerlos disfrutar tanto.

