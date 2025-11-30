Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
VIDEO: muere joven de 19 años tras invadir jaula de una leona en un zoológico

El joven escaló los muros de la jaula y fue atacado por la leona. Tras el suceso, el animal se encuentra en observación veterinaria.

Leona le quita la vida a joven de 19 años que invadió su jaula en zoológico.
En redes sociales circula un video de un zoológico en Brasil en el que se presenció un lamentable hecho en el que un joven de 19 años, por razones aún desconocidas, decide entrar a la jaula de una leona y sufre un agravio que lo dejó sin vida.

¿Cuál es el video que muestra cómo el joven entra a la jaula de la leona?

En el clip, se ve cómo el hombre logra subir a los muros de la jaula, los cuales tienen 6 metros de altura, y luego sujetarse de un árbol con las manos y los pies.

En ese momento, la leona se percata de su presencia en su jaula y se dirige hacia donde está. Cuando el joven baja un poco más del árbol, la leona lanza sus garras para atraparlo, logra bajarlo de las ramas y lo embiste.

También se logra ver que el joven logra soltarse de ese primer asalto y trata de correr, pero la leona lo vuelve a atrapar y lo hace caer al suelo. Desde donde están los asistentes al zoológico que grabaron no se logra ver mucho más, ya que las grandes rocas donde seguramente duerme el animal tapan el suceso.

¿El zoológico en Brasil cerrará las instalaciones por el incidente?

Los asistentes al Parque Arruda Camara en el estado de Paraíba, Brasil, grabaron lo que pudieron en medio de los gritos y el miedo que tenían, el video se hizo viral y el zoológico confirmó que cerrarán temporalmente las instalaciones para llevar a cabo la investigación sobre el incidente.

Además, enviaron sus condolencias a los familiares del joven de quien no se ha hecho pública su identidad.

Los usuarios en las redes sociales han generado un debate alrededor del acontecimiento y piden que la leona no sea sacrificada por éste, pues muchos consideran que se deben respetar los recintos de todos estos seres. Además, el animal, que hasta el momento muestra un comportamiento tranquilo, se encuentra en observación veterinaria.

“El animal solo se estaba protegiendo”, “la estupidez humana no tiene límites”, “el humano invadió su espacio, el animal solo sigue su instinto” son algunos de los comentarios que se leen en redes.

