Muere acróbata en Nápoles tras accidente en el "globo de la muerte": había un colombiano

En las plataformas digitales se viralizó un video de un circo en Italia donde se registró un accidente fatal en la llamada “bola de acero”. Un motociclista acróbata perdió la vida y otro se encuentra hospitalizado. El tercero, según primeras versiones, sería colombiano y habría salido ileso.

¿Qué pasó en el circo de Italia? ¿Cómo falleció el acróbata chileno?

La prensa italiana informó que, en la noche del viernes 21 de noviembre, en el Imperial Royal Circus de Nápoles, se presentó un angustiante accidente luego de que tres acróbatas sufrieran una caída a causa de la falla de una de las motos.

Un acróbata murió en Nápoles tras fallar una moto en el Globo de la muerte. (Imagen creada con IA)

De acuerdo con lo revelado, en el “Globo de la Muerte” se encontraban tres motociclistas: un mexicano, un chileno y un colombiano, realizando su espectáculo.

En el video se observa cuando una de las motos se detiene o pierde velocidad por razones desconocidas. Los otros acróbatas, que venían detrás, no alcanzaron a reaccionar y chocaron violentamente contra el primero.

La tercera moto, por la velocidad, logra seguir unos metros, pero también pierde impulso y su conductor cae bruscamente al suelo.

Las imágenes, que ya circulan en todas las redes sociales, son impactantes. De inmediato se encienden las luces del circo y se ve a varios trabajadores abrir la esfera metálica para socorrer a los acróbatas.

¿Quién era el acróbata que falleció en Nápoles?

Según se informó en la cuenta de Facebook del circo, el joven de 26 años se llamaba Christian y era de origen chileno. El acróbata mexicano, de 43 años, fue trasladado al Hospital del Mar debido a las fuertes lesiones. El colombiano, también de 26 años, habría salido ileso.

Tras el accidente, el circo canceló las siguientes presentaciones programadas en Sant'Anastasia y agradeció al público por el apoyo que han recibido durante años. Además, publicaron un mensaje en homenaje al acróbata fallecido:

“Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Has sido un gran artista”.

Domenico Esposito, alcalde de Sant'Anastasia, calificó la tragedia como “devastadora y dolorosa”. Manifestó, además, que el circo lleva años en la ciudad y que, aunque nunca había asistido a sus funciones, sabía que contaba con las autorizaciones y requisitos para realizar “un espectáculo tan peligroso”.