Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

Gabrielle Henry, de 29 años, sufrió una fuerte caída durante una de las pasarelas previas a la ceremonia central de Miss Universe. La representante de Jamaica en el certamen de belleza recibió atención de manera inmediata y fue retirada del lugar en camilla.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica en Tailandia?

El hecho ocurrió el 19 de noviembre, mientras desfilaba en traje de gala ante el jurado. En los videos que se hicieron virales se observa el momento en que Gabrielle cae abruptamente y los asistentes corren a auxiliarla.

Un día después de que Fátima Bosch se llevara la anhelada corona y el título de Miss Universe 2025, la organización de Jamaica emitió un comunicado oficial en el que informó que la joven, médica especializada en oftalmología, permanecía recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Paolo Rangsit, en Tailandia.



De acuerdo con el comunicado, Gabrielle seguirá hospitalizada por unos días y bajo estricta observación médica. Miss Jamaica se encuentra acompañada por su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y por su madre.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

Precisamente su hermana manifestó que Gabrielle “no está bien” y que el hospital continúa brindándole el tratamiento indicado.

En la misma publicación, la organización de Miss Universe Jamaica pidió mantener las oraciones por la salud de Gabrielle y evitar especulaciones sobre su condición.

Jamaica se cayó en desfile en Miss Universe 2025/Canal RCN

"Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia", cita el comunicado.

¿Qué parte del cuerpo se lastimó Miss Jamaica?

Tras ese comunicado, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, compartió otro mensaje en el que expresó los agradecimientos de la familia de Gabrielle y pidió continuar con las oraciones tras su desafortunada caída en Bangkok, Tailandia.

Se confirmó que Gabrielle sufrió laceraciones en el mentón y en el pie, por lo que permanece en cuidados intensivos.