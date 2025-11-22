Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, continúa en cuidados intensivos tras la fuerte caída que sufrió durante una pasarela en Tailandia.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Estado de salud de Gabrielle Henry tras accidente en Miss Universe
Grave caída deja a Miss Jamaica hospitalizada en cuidados intensivos. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Gabrielle Henry, de 29 años, sufrió una fuerte caída durante una de las pasarelas previas a la ceremonia central de Miss Universe. La representante de Jamaica en el certamen de belleza recibió atención de manera inmediata y fue retirada del lugar en camilla.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica en Tailandia?

El hecho ocurrió el 19 de noviembre, mientras desfilaba en traje de gala ante el jurado. En los videos que se hicieron virales se observa el momento en que Gabrielle cae abruptamente y los asistentes corren a auxiliarla.

Miss Jamaica se cae en miss universo 2025

Un día después de que Fátima Bosch se llevara la anhelada corona y el título de Miss Universe 2025, la organización de Jamaica emitió un comunicado oficial en el que informó que la joven, médica especializada en oftalmología, permanecía recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Paolo Rangsit, en Tailandia.


De acuerdo con el comunicado, Gabrielle seguirá hospitalizada por unos días y bajo estricta observación médica. Miss Jamaica se encuentra acompañada por su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y por su madre.

Artículos relacionados

Precisamente su hermana manifestó que Gabrielle “no está bien” y que el hospital continúa brindándole el tratamiento indicado.

En la misma publicación, la organización de Miss Universe Jamaica pidió mantener las oraciones por la salud de Gabrielle y evitar especulaciones sobre su condición.

Miss Universe 2025
Jamaica se cayó en desfile en Miss Universe 2025/Canal RCN

"Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia", cita el comunicado.

¿Qué parte del cuerpo se lastimó Miss Jamaica?

Tras ese comunicado, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, compartió otro mensaje en el que expresó los agradecimientos de la familia de Gabrielle y pidió continuar con las oraciones tras su desafortunada caída en Bangkok, Tailandia.

Se confirmó que Gabrielle sufrió laceraciones en el mentón y en el pie, por lo que permanece en cuidados intensivos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Selección Colombia

Daniel Muñoz marca golazo en la Premier League y dedica un emotivo mensaje a su amigo fallecido

Tras la muerte de su amigo, Daniel Muñoz regresó a las canchas. En la fecha 12 de la Premier League, marcó gol y le dedicó un mensaje.

Ornella Vanoni murió, según medios italianos, en su casa de Milán. Talento internacional

Murió una de las grandes voces de la música: Laura Pausini le dedicó mensaje

El mundo de la música se viste de luto por el deceso de una artista que fue ícono en muchos países por su gran voz.

Fátima Bosch Miss Universo

Conozca la millonada que Fátima Bosch ganará al mes como nueva Miss Universo 2025

Se reveló el elevado salario mensual que obtendría Fátima Bosch tras convertirse en la nueva Miss Universo 2025.

Lo más superlike

Jessi Uribe enternece las redes sociales. Jessi Uribe

Jessi Uribe enternece las redes sociales con un baile junto a su hija recién nacida

Con un emotivo baile junto a su hija Emilia, Jessi Uribe derritió corazones y conmovió a sus fanáticos.

Blessd sobre Samantha Correa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo

Pepe Aguilar sorprendeal referirse así a Christian Nodal durante un almuerzo familiar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela