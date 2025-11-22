Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol habló sobre la mujer trans que relacionan con Blessd

El streamer Westcol se pronunció sobre Samantha Correa tras tiradera de Pirlo a Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y Blessd
Westcol habló sobre Samantha Correa/AFP: Tommaso Boddi

El streamer Westcol se pronunció públicamente sobre toda la polémica que ha surgido alrededor tras la tiradera del cantante Pirlo contra él y el artista Blessd.

¿Por qué relacionan a Blessd con Samantha Correa?

El artista caleño mencionó a una Samantha en su tiradera contra el reguetonero llamada "El Ficticio", donde aseguró que el cantante tendría encuentros con mujeres trans.

Samantha Correa es relacionada con Blessd

Tras su barra, miles de internautas comenzaron a relacionar a la influenciadora trans Samantha Correa, indicando que Pirlo habría hablado de ella.

Sin embargo, ella no ha querido desmentir la situación generando intriga entre sus fanáticos que no paran de interrogarla al respecto.

Por su parte, Blessd si desmintió dicha situación explicando que él tiene sus gustos bien claros y aclarando que él no tiene nada en contra de la comunidad LGTBIQ+.

¿Qué dijo Westcol sobre la mujer trans con la que relacionan a Blessd?

Como bien se conoce Westcol es uno de los mejores amigos de Blessd, por lo que, en una transmisión en vivo decidió reaccionar al respecto, donde detalló que gracias a esa tiradera la creadora de contenido estaría ganando seguidores y alcance en sus redes sociales.

Westcol sobre Samantha Correa

"Le dieron mucha pauta, se pegó Samantha Correa, uy pero que es esta vieja de por sí ya tiene visitas en los videos. Esa vieja tiene que estar más feliz, esa vieja va a guardar silencio, eso es lo que tiene que hacer", dijo.

Por ahora, Blessd y Pirlo siguen en medio de su polémica en redes sociales atacándose y asegurando cosas del otro, que muchos han puesto en duda.

Mientras tanto, Westcol sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus particulares ocurrencias y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir teniendo gran éxito.

En cuanto a Samantha Correa continúa haciendo sus publicaciones habituales en redes sociales en las que suele mostrar tips de maquillaje, outfits, bailes, contenido de humor o mostrar parte de su estilo de vida y su transformación, logrando varios elogios de sus fanáticos que se cautivan con su belleza y su personalidad.

