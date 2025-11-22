Mánager de Pirlo se burla de Blessd y responde a las acusaciones: "Yo camello por lo mío"

La controversia entre Pirlo yBlessd sigue creciendo y ahora el mánager del cantante caleño, Iván Andrés Galindo, conocido como “El Gordo” decidió responder con contundencia.

Mánager de Pirlo arremete contra Blessd en medio de la controversia. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

A través de sus redes sociales, Galindo salió a defenderse de las acusaciones y lo hizo con un tono cargado de sarcasmo, dejando claro que no tiene necesidad de quitarle nada a nadie y que trabaja para conseguir sus propias cosas.

¿Qué dijo el mánager de Pirlo sobre las prendas y las joyas perdidas de Blessd?

El mánager aseguró que no se quedó con las prendas ni con las joyas que se “perdieron” durante el rodaje de un videoclip, hecho que desató el conflicto entre los artistas.

Según Galindo, Blessd sabe muy bien quiénes son las personas que realmente se quedaron con esos objetos, y por eso rechazó de manera tajante las acusaciones en su contra.

Además, en su mensaje dejó ver que la polémica lo tiene sin preocupación, pues insistió en que su vida y su trabajo le permiten tener tranquilidad.

Con ironía, señaló que el verdadero problema lo tiene Blessd, a quien responsabilizó de no poder estar en paz por las decisiones que ha tomado en medio de este enfrentamiento.

¿Cómo se conecta la declaración de “El Gordo” con el rifirrafe entre Pirlo y Blessd?

El cruce de acusaciones entre los dos cantantes lleva varios días en redes sociales.

Todo comenzó con la pérdida de unas prendas en un rodaje, un hecho que hoy está siendo investigado por las autoridades.

Desde entonces, Pirlo y Blessd se han lanzado mensajes directos, tiraderas y señalamientos sobre su vida personal.

Pirlo incluso mencionó a una mujer trans que supuestamente habría tenido un vínculo con el cantante paisa, lo que generó una ola de reacciones.

Blessd, por su parte, borró las canciones que tenía en plataformas junto al caleño, marcando un distanciamiento definitivo.

Recientemente, el paisa presumió que cantaba ante más de 50 mil personas, mientras que Pirlo apenas lo hacía frente a 3 mil, lo que desató nuevas respuestas por parte del caleño.

Pirlo anunció que prepara otra tiradera en la que, según él, revelará secretos del cantante paisa, incluyendo supuestos comentarios negativos sobre Karol G.

Las declaraciones de Iván Andrés Galindo se suman a un conflicto que ya trasciende lo musical.

Su defensa pública no solo buscó limpiar su nombre, sino también poner en evidencia que las acusaciones contra él carecen de fundamento.

Mientras tanto, Pirlo y Blessd continúan en un enfrentamiento que tiene revolucionado el género urbano colombiano.