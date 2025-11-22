Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol se sinceró sobre la tiradera de Pirlo contra Blessd, ¿sacará su propia tiradera?

Westcol se sinceró y dio a conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Pirlo y Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y Blessd
Westcol habla sobre Pirlo y Blessd/AFP: Tommaso Boddi/Rodrigo Varela

El streamer Westcol decidió hablar abiertamente sobre lo que opina tras la tiradera que hay entre los cantantes Pirlo y Blessd, donde incluso lo han mencionado.

¿Qué dijo Westcol sobre la tiradera de Pirlo contra Blessd?

El influenciador señaló que, considera que el paisa fue quien desató toda la polémica tras haberle contestado al caleño.

Westcol sobre tiradera a Blessd

"Esto es hasta divertido, llegando diciembre la gente se altera, yo siento que se activó un pu** mierd*o. El bendi lo armó, es que ni Pirlo pensaba que le iba a responder, ese es muy loco, se arrebata así, no lo dijo nada a nadie y yo pienso que esto apenas empieza", dijo.

Indicó que a él lo entretiene mucho el tema de las tiraderas, pese a que lo hayan involucrado y esté uno de sus amigos como protagonista.

Asimismo, comentó que muchos de los que han atacado a Blessd no son fanáticos de Pirlo, sino haters del paisa debido a que tienen muchas comunidades en contra como la de Feid, Mr Stiven, entre otros.

De igual manera, indicó que siempre reconocerá el talento musical de Pirlo y que lo único que tiene que decir en su contra es que para él es un "malagradecido" por todo lo que él lo ayudó en el pasado.

¿Westcol hará una tiradera para responderle a Pirlo?

El joven señaló que él no le responderá al cantante Pirlo con una tiradera, pues siente que no es su campo ni quiere darle tanta relevancia.

Westcol sobre la tiradera de Pirlo

Además, con humor intentó hacer una tiradera en vivo con ayuda de Chat GPT y con pistas de canciones infantiles causando risas en sus seguidores.

"Si en la otra me tira me toca sacar el lápiz porque conmigo estuvo muy suave, dizque me pierdo en un bosque y que tengo camionetas, pero la verdad a mí no me acribillaron, pero si me llega a mencionar otra vez saco el lápiz y no quiero", agregó sarcásticamente.

Dijo que siempre le dicen lo mismo y él espera que le tiren con algo que verdaderamente le duela como el tema del abandono de su padre o la ausencia de su familia.

Además, mostró los últimos mensajes que recibió de Pirlo antes de toda su controversia donde le hablaba bien y lo llenaba de elogios.

