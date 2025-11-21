Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

Así lucía Samantha Correa, mujer trans con la que relacionan a Blessd, antes de su transformación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd y Samantha Correa
Reviven cómo se veía Samantha Correa antes/AFP: Dimitrios Kambouris

Internautas han revivido imágenes de la influenciadora Samantha Correa de antes cuando no había realizado su transformación tras la polémica en la que se ha visto en vuelta con el cantante Blessd.

¿Por qué vinculan a Samantha Correa con Blessd?

El cantante Pirlo lanzó una tiradera contra Blessd tras varias diferencias personales y musicales entre ambos en su canción “El Ficticio”.

Relacionan a Samantha con Blessd

Allí el caleño aseguró que el paisa habría tenido supuestos encuentros con mujeres trans y mencionó directamente el nombre de Samantha, razón por la que muchos han relacionado dicha barra con la creadora de contenido Samantha Correa.

Blessd respondió con su tema “Hijo mío”, donde niega las acusaciones y afirma que Pirlo sacó sus palabras de contexto.

Asimismo, por medio de sus historias en su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que señaló que él tiene sus gustos bien claros y que si le gustaran los hombres ya lo hubiera revelado, pero reiteró sus gustos por las mujeres.

Blessd aclara que no le gustan los hombres

Pese a sus declaraciones y que muchos de sus fanáticos lo han defendido de Pirlo y le han demostrado todo su apoyo, otros no han tardado en criticarlo y mostrar interés por la influenciadora, reviviendo en redes sociales cómo lucía antes.

¿Cómo se veía antes Samantha Correa?

Varios internautas han reposteado imágenes de cómo se veía la influenciadora antes de su cambio, el cual ella no desconoce, pues ha conservado todos los videos que tenía en sus redes sociales cuando su nombre era Sebastián.

Incluso en uno de sus más recientes videos donde habla de nuevas intervenciones, muestra cómo lucía tiempo atrás.

Varios internautas han destacado lo mucho que ha cambiado y señalaron lo bien que luce actualmente.

Cabe destacar que, Samantha no ha confirmado ni negado las especulaciones, pero sí ha tomado con humor la situación, compartiendo contenido sobre el tema generando incertidumbre a respecto.

Por ahora, Samantha sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales, mientras que el cantante Blessd continúa promocionando su música y sus conciertos, además de reiterar lo enamorado que está de su novia Manuela.

