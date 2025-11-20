Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

La mujer trans con la que relacionan al artista Blessd se pronunció luego de la controversia con Pirlo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El cantante Pirlo lanzó una tiradera al artista Blessd luego de protagonizar varias diferencias musicales y personales.

¿Qué dijo Pirlo sobre Blessd y una mujer trans?

El caleño arremetió contra el paisa e hizo mención en su canción, la cual llamó "El ficticio", sobre supuestos encuentros del reguetonero con mujeres trans, hablando de una especial, indicando el nombre de Samantha.

Blessd pleito con Pirlo

"Tú comes tr*vesti en m*teles. Usted mismo fue el que nos advirtió.... a este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha...", fue una parte de la letra en contra del paisa.

Además, expuso un audio donde el cantante estaría hablando al respecto.

¿Blessd le respondió a Pirlo sobre dicha acusación?

El artista en su canción llamada "Hijo mío" le contestó y aclaró que Pirlo habría sacado de contexto sus palabras.

"Hablas tanto de eso que querés salir del clóset o qué, vos sabes que lo que escuchaste y pasó era hablando de otras cosas, no distorsiones nada", agregó.

Blessd se defiende de Pirlo

¿Quién es Samantha, la mujer trans que menciona Pirlo?

Tras la relación, miles de internautas han relacionado a la influenciadora trans Samantha Correa con su conflicto, llenándola de mensajes cuestionándola al respecto, tanto que ella decidió pronunciarse.

Por medio de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró aplicándose maquillaje mientras escucha la parte de Pirlo en la que la mencionaría.

"Yo soy la protagonista de mi vida no de sus cuentos", escribió.

También decidió revelar otro video en el que señaló que hay mucho drama y ella solo anda existiendo.

"A mí me gusta ver el mundo ard*r, pero no ard*r en él, oigan a estos. Soltame", añadió.

Con esto, Samanta no confirmó ni desmintió dicha información, generando aún mayor incertidumbre entre sus fanáticos que siguen con la duda.

Por ahora, los internautas han tomado partido por su favorito, donde algunos apoyan a Pirlo, mientras que otros han demostrado que están a favor de Blessd.

Por el momento cada cantante sigue enfocado en su carrera musical y entreteniendo a sus fanáticos con su controversial contenido en redes sociales, que tanto llama la atención.

