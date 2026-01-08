Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, hecho que fue registrado en video.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera
Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto / (Foto del Canal RCN)

Yeison Jiménez volvió a ser tema de conversación tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, acción que quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Yeison Jiménez en la Feria de Manizales?

Durante la Feria de Manizales, Yeison Jiménez protagonizó un momento que llamó la atención de asistentes y usuarios en redes sociales. El cantante se acercó a Nikol Herrera, una artista callejera que interpretaba una de sus canciones en las calles de la ciudad, sin que ella lo reconociera en un primer momento.

¿Qué hizo Yeison Jiménez en la Feria de Manizales?
Yeison Jiménez compartió tarima con una artista de Manizales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según relató la propia Nikol, Yeison se detuvo a escucharla cantar, interactuó con ella y le pidió que repitiera la canción. Al escuchar con atención la voz de quien la acompañaba, la joven se dio cuenta de que se trataba del artista.

Más tarde, Yeison Jiménez le reveló que sería invitada a cantar junto a él esa misma noche en uno de los escenarios principales de la Feria de Manizales. La presentación se llevó a cabo ante el público del evento y fue destacada por los asistentes, quienes resaltaron el apoyo del cantante a talentos locales.

Artículos relacionados

¿Qué regalo le dieron Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes?

El gesto no terminó en la invitación al escenario. Durante el encuentro, Yeison Jiménez y el creador de contenido Camilo Cifuentes, sorprendieron a Nikol Herrera con un regalo que también fue registrado en video. Ambos le entregaron una motocicleta como apoyo a su proceso artístico y a sus desplazamientos para futuras presentaciones.

La sorpresa fue planeada con anticipación y contó con la complicidad de familiares cercanos de la artista. El momento fue compartido en redes sociales por Camilo Cifuentes, lo que amplificó su alcance y generó múltiples reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nikol Herrera sobre Yeison Jimenez?

Tras lo ocurrido, Nikol Herrera habló sobre la experiencia y aseguró que cantar junto a Yeison Jiménez era uno de sus mayores sueños. La artista explicó que, aunque sintió nervios, se mostró segura al momento de subir al escenario, pues llevaba años preparándose para una oportunidad similar.

¿Qué dijo Nikol Herrera sobre Yeison Jimenez?
Nikol Herrera habló sobre su experiencia con Yeison Jiménez / (Foto de Freepik)

También se refirió al impacto que tuvo el video en sus redes sociales, donde ganó nuevos seguidores en pocas horas. Según comentó, este apoyo ha sido clave para continuar enfocada en su carrera musical y en los proyectos que viene desarrollando.

Finalmente, Nikol señaló que continuará trabajando para consolidarse como cantante, mientras mantiene contacto con personas del medio que han seguido de cerca su proceso. Los internautas aseguran que este episodio marcó un punto importante en su camino artístico y podría traer nuevas oportunidades en el futuro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Paola Jara habla sin filtros sobre cómo vive la maternidad y los retos que vienen. Paola Jara

Paola Jara habla sobre su maternidad y cómo la combinará con su carrera: “Estoy viviendo el día a día”

Paola Jara abrió su corazón en redes sociales al hablar de los retos de equilibrar la maternidad con su carrera artística tras el nacimiento de Emilia.

Paola Jara sorprende al confesar cómo está recuperando su figura tras ser mamá Paola Jara

Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Paola Jara contó cómo avanza su recuperación física tras el embarazo y qué hábitos ha retomado como mamá.

J Balvin, cantante de género urbano colombiano J Balvin

J Balvin causa furor tras hacer enojar a una mujer mayor en un carro de servicio sin que ella lo reconociera

J Balvin causó furor al hacer enojar a una mujer mayor que se movilizaba en un carro de servicio y no logró reconocerlo.

Lo más superlike

Johanna Fadul sorprendió al revelar cómo enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 3 Johanna Fadul

Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

La actriz Johanna Fadul sorprendió al revelar de qué manera enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 2026.

Sara Uribe y Manuela Gómez posando a la cámara. Sara Uribe

Manuela Gómez destapa verdad sobre su relación con Sara Uribe, ¿qué dijo?

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?