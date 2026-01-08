EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Yeison Jiménez volvió a ser tema de conversación tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, acción que quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

¿Qué hizo Yeison Jiménez en la Feria de Manizales?

Durante la Feria de Manizales, Yeison Jiménez protagonizó un momento que llamó la atención de asistentes y usuarios en redes sociales. El cantante se acercó a Nikol Herrera, una artista callejera que interpretaba una de sus canciones en las calles de la ciudad, sin que ella lo reconociera en un primer momento.

Según relató la propia Nikol, Yeison se detuvo a escucharla cantar, interactuó con ella y le pidió que repitiera la canción. Al escuchar con atención la voz de quien la acompañaba, la joven se dio cuenta de que se trataba del artista.

Más tarde, Yeison Jiménez le reveló que sería invitada a cantar junto a él esa misma noche en uno de los escenarios principales de la Feria de Manizales. La presentación se llevó a cabo ante el público del evento y fue destacada por los asistentes, quienes resaltaron el apoyo del cantante a talentos locales.

¿Qué regalo le dieron Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes?

El gesto no terminó en la invitación al escenario. Durante el encuentro, Yeison Jiménez y el creador de contenido Camilo Cifuentes, sorprendieron a Nikol Herrera con un regalo que también fue registrado en video. Ambos le entregaron una motocicleta como apoyo a su proceso artístico y a sus desplazamientos para futuras presentaciones.

La sorpresa fue planeada con anticipación y contó con la complicidad de familiares cercanos de la artista. El momento fue compartido en redes sociales por Camilo Cifuentes, lo que amplificó su alcance y generó múltiples reacciones entre los usuarios.

¿Qué dijo Nikol Herrera sobre Yeison Jimenez?

Tras lo ocurrido, Nikol Herrera habló sobre la experiencia y aseguró que cantar junto a Yeison Jiménez era uno de sus mayores sueños. La artista explicó que, aunque sintió nervios, se mostró segura al momento de subir al escenario, pues llevaba años preparándose para una oportunidad similar.

También se refirió al impacto que tuvo el video en sus redes sociales, donde ganó nuevos seguidores en pocas horas. Según comentó, este apoyo ha sido clave para continuar enfocada en su carrera musical y en los proyectos que viene desarrollando.

Finalmente, Nikol señaló que continuará trabajando para consolidarse como cantante, mientras mantiene contacto con personas del medio que han seguido de cerca su proceso. Los internautas aseguran que este episodio marcó un punto importante en su camino artístico y podría traer nuevas oportunidades en el futuro.