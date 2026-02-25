Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos: Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez

La placa parcial de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia quedó definida y Lady Noriega usó un inesperado poder que perjudicó a Manuela Gómez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez
Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez. (Foto Canal RCN).

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo una nueva gala de nominación en la que no solo el público eligió a los participantes que querían ver en Placa, sino que los participantes también votaron por sus menos favoritos. Lorena Altamirano obtuvo un poder, al igual que Lady Noriega.

¿Cómo quedó conformada la Placa parcial de este miércoles 18 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

La semana de los encantamientos trajo un nuevo escenario para llevar a cabo las nominaciones entre los participantes de La casa de los famosos Colombia: una fuente de los deseos.

Placa parcial en La casa de los famosos: estos famosos están en riesgo
Placa parcial en La casa de los famosos: estos famosos están en riesgo. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, los famosos realizaron su nominación de frente, asignando sus puntos al participante que querían ver en Placa y explicando sus razones. Vale la pena recordar que quienes recibieron los puntos no tuvieron derecho a réplica.

De esta manera, uno a uno fue participando en la actividad como es cotumbre cada miércoles de la semana hasta dar como resultado la Placa parcial que quedó de la siguiente manera:

  • Alejandro Estrada (Nominado por Nicolás Arrieta, eliminado de la semana)
  • Lorena Altamirano (Nominada por el público)
  • Juan Palau (Nominado por el público)
  • Manuela Gómez (Nominada por la casa – candado)
  • Valentino Lázaro (Nominado por la casa)
  • Yuli Ruíz (Nominado por la casa)
  • Tebi Bernal (Nominado por Campanita, líder de la semana)

¿Cuál fue el poder que Lady Noriega obtuvo durante la gala de nominación?

Al pasar al caldero de los deseos, Lady Noriega obtuvo junto a los puntos asignados un poder que le permitía poner un candado a un famoso que estuviera en la Placa. Antes de tomar esta decisión, la actriz usó el único punto que obtuvo para asignárselo a Manuela Gómez.

Sus razones estuvieron basadas en los contantes comentarios que la influenciadora lanzó durante los últimos días hacia otros participantes de forma indirecta.

“Mi estadía en la casa ha sido muy corta, he dado gente super linda, caballerosa, elegante, amable… La verdad es que con la única persona que he sentido una diferencia maluquita ha sido con Manuela, así que el candado es para ella”

Giro en La casa de los famosos: así va la placa parcial
Giro en La casa de los famosos: así va la placa parcial. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el poder que Lorena Altamirano obtuvo durante la gala de nominación?

Lorena Altamirano también corrió con la misma suerte que Lady Noriega al obtener un poder que no la benefició directamente a ella, sino al participante que ella eligiera. Este poder consistió en darle inmunidad a alguien más, siendo su principal opción el joven cantante Juanse Laverde.

“Se la otorgo a alguien que me ha cuidado y me ha salvado y que puede estar en peligro esta semana y es a Juanse”, manifestó.

