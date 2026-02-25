Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Daddy Yankee sorprendió en redes al presumir su pancita de embarazada

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, conmovió a sus fans en redes sociales tras presumir su pancita de embarazada.

Hija de Daddy Yankee muestra su pancita de embarazada / (Foto de AFP y Freepik)

Jesaaelys Ayala, hija del reggaetonero Daddy Yankee, enterneció a sus fans al revelar imágenes de su embarazo. La publicación no pasó desapercibida en redes.

¿Cómo reveló Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, su embarazo?

La creadora de contenido anunció la noticia con un reel en Instagram grabado frente al mar. En el video, se ve a la pareja sonriente mientras Jesaaelys acaricia su pancita. Junto a la imagen, escribió:

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”

¡Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, anuncia su embarazo! / (Foto de Freepik)

Además, compartió la fecha estimada de parto: 11 de agosto de 2026. Los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y felicitaciones, destacando la alegría que representa este embarazo tras haber protagonizado la pérdida de otro bebé.

¿Cómo luce Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, durante su embarazo?

A mediados de febrero, Jesaaelys volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales. La creadora de contenido sorprendió al compartir unas fotografías en las que se evidencia el avance de su embarazo.

Mientras posaba frente a un espejo, Ayala mostró su pancita y presumió el crecimiento de su bebé. Los seguidores reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones, destacando su emoción.

"Cuando la vida se llena de cambios bonitos 🤍🤰🏻✨"; escribió.

¿Qué ha dicho Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, sobre su embarazo?

Jesaaelys explicó que decidió mantener el embarazo en privado durante los primeros meses para asegurarse de que todo estuviera bien y saludable. Según la influencer, este tiempo les permitió a ella y a su pareja disfrutar de la espera sin presiones externas.

Jesaaelys Ayala revela detalles sobre su embarazo / (Foto de Freepik)

Así mismo, ha aprovechado para revelar que desde ya se encuentran a la expectativa del parto. Los futuros padres afirman que, mientras notan el crecimiento de su bebé, disfrutan cada momento de esta etapa.

