En redes sociales no dejan de comentar el video que se volvió tendencia, protagonizado por una fotógrafa colombiana que impactó al mostrar la transformación de una vendedora ambulante, quien por un día dejó las calles para convertirse en toda una top model.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cuál es el video viral que muestra a una vendedora ambulante transformándose en una top model?

La fotógrafa paisa Lina Carvajal ha captado la atención de sus más de 200 mil seguidores en Instagram tras publicar un video en el que muestra la impactante transformación que realizó a una mujer que trabaja vendiendo productos en la calle, convirtiéndola en top model por un día.

Lina Carvajal conmovió a usuarios de internet con la historia de Maritza. (Foto: Freepik)

Según relató, encontró a Maritza trabajando bajo el intenso sol de Medellín y, al notar su belleza, le propuso participar en una sesión fotográfica.

Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, y el resultado dejó en evidencia que, detrás de su uniforme de ventas, había una modelo con porte profesional. Pues en el video, que ya acumula miles de "me gusta" y comentarios, se observa cómo le realizan un impecable maquillaje y transforman por completo su imagen.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué comentarios tuvo el video de la fotógrafa que transformó una vendedora ambulante en toda una top model?

El video, que ya supera las 200 mil reproducciones, generó múltiples reacciones, incluso de figuras del entretenimiento como Tatiana Franko, quien resaltó el porte y la actitud de la mujer tras la transformación.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Al mismo tiempo, otros usuarios debatieron sobre cómo luciría con distintos estilos o cambios adicionales, mientras muchos felicitaron a la fotógrafa por su iniciativa y por lograr devolverle la sonrisa y la confianza a una mujer que no creía en su propia belleza.