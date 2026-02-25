Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Una fotógrafa colombiana sorprendió en redes sociales al transformar a una vendedora ambulante en toda una top model.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo
La fotógrafa que transformó a una vendedora ambulante en modelo recibió miles de elogios en redes sociales. (Fotos: Freepik)

En redes sociales no dejan de comentar el video que se volvió tendencia, protagonizado por una fotógrafa colombiana que impactó al mostrar la transformación de una vendedora ambulante, quien por un día dejó las calles para convertirse en toda una top model.

¿Cuál es el video viral que muestra a una vendedora ambulante transformándose en una top model?

La fotógrafa paisa Lina Carvajal ha captado la atención de sus más de 200 mil seguidores en Instagram tras publicar un video en el que muestra la impactante transformación que realizó a una mujer que trabaja vendiendo productos en la calle, convirtiéndola en top model por un día.

Fotógrafa se hace viral por transformar una vendedora ambulante en modelo
Lina Carvajal conmovió a usuarios de internet con la historia de Maritza. (Foto: Freepik)

Según relató, encontró a Maritza trabajando bajo el intenso sol de Medellín y, al notar su belleza, le propuso participar en una sesión fotográfica.

Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, y el resultado dejó en evidencia que, detrás de su uniforme de ventas, había una modelo con porte profesional. Pues en el video, que ya acumula miles de "me gusta" y comentarios, se observa cómo le realizan un impecable maquillaje y transforman por completo su imagen.

¿Qué comentarios tuvo el video de la fotógrafa que transformó una vendedora ambulante en toda una top model?

El video, que ya supera las 200 mil reproducciones, generó múltiples reacciones, incluso de figuras del entretenimiento como Tatiana Franko, quien resaltó el porte y la actitud de la mujer tras la transformación.

Al mismo tiempo, otros usuarios debatieron sobre cómo luciría con distintos estilos o cambios adicionales, mientras muchos felicitaron a la fotógrafa por su iniciativa y por lograr devolverle la sonrisa y la confianza a una mujer que no creía en su propia belleza.

Botón de segunda parte, cuando nos cuenten que ya hace parte de una pasarela", "Me sacaste lágrimas... que viva la dignidad... que viva las personas que hacen esto por los otros", "Excelente historia y la modelo tiene una gran proyección" y "Excelente trabajo devolver la seguridad y la sonrisa a alguien", fueron los mensajes que dejaron.

