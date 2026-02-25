En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que habrá un cambio en el calendario en 2026.

Además, la noticia ha causado división de opiniones por parte de los internautas tras la cancelación de dos puentes festivos en Colombia, pues, serán modificados.

¿Cuáles son los festivos que se cancelan en Colombia?

Se ha visto reflejado que hay una importante ley colombiana, la cual es la Ley Emiliani, o también conocida como la Ley 51 de 1983, la cual permite que las personas disfruten de 18 festivos al año.

Estos cambios se presentarán en el calendario en Colombia 2026. | Foto. Freepik

Con base en esto, se hicieron unas modificaciones en las fechas del calendario según la Ley Emiliani, la cual señala que los dos puentes festivos que se pierden son:

Día de la ascensión el cual se celebró el 2 de junio en el 2025, pero en el presente año se traslada la fecha para el lunes 18 de mayo.

Día de la inmaculada concepción o, también, conocido como día de velitas: en el 2025 cayó lunes y hubo un puente del 6 al 8 de diciembre. Pero en esta ocasión, caerá un martes 8 de diciembre en el presente año, eliminando el tradicional fin de semana de la época navideña.

¿Cómo quedarán los festivos en Colombia en el calendario 2026?

Luego de los ajustes que se hicieron al calendario por la Ley 51 de 1983, así quedará organizado el resto de festivos en 2026:

Estas son las fechas del calendario en Colombia 2026. | Foto. Freepik

El primer puente que aparece en el panorama será el 23 de marzo, cuando se conmemora San José. Después, en abril, la Semana Santa mantendrá sus dos días no laborales tradicionales (jueves y viernes), lo que permitirá un descanso seguido en plena primera mitad del año.

En mayo se juntan dos fechas clave: el 1 por el Día del Trabajo y el lunes 18 por la Ascensión, que fue una de las celebraciones ajustadas dentro del calendario. Junio, por su parte, será uno de los meses más movidos, ya que concentrará varios fines de semana largos consecutivos.

Para el 20 de julio, día de la Independencia caerá lunes, algo que no ocurría hace varios años, y volverá a generar puente. En agosto también habrá dos lunes festivos seguidos, lo que mantendrá la dinámica de descansos extendidos.

En octubre y noviembre conservarán lunes festivos, antes de cerrar el año con el 25 de diciembre, que en 2026 caerá viernes y se unirá al fin de semana.

Aunque hubo cambios que modificaron algunas fechas tradicionales, el calendario seguirá concentrando la mayoría de festivos en lunes, manteniendo varios puentes a lo largo del año.