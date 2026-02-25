Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

Se cancelan dos puentes festivos tras modificaciones en el calendario. Te contamos qué fechas se modifican.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Cambio de fechas! cancelan dos puentes festivos en Colombia: esta la modificación del calendario 2026
¿Qué cambios habrá en los festivos en la fecha del calendadio? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que habrá un cambio en el calendario en 2026.

Además, la noticia ha causado división de opiniones por parte de los internautas tras la cancelación de dos puentes festivos en Colombia, pues, serán modificados.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los festivos que se cancelan en Colombia?

Se ha visto reflejado que hay una importante ley colombiana, la cual es la Ley Emiliani, o también conocida como la Ley 51 de 1983, la cual permite que las personas disfruten de 18 festivos al año.

¡Cambio de fechas! cancelan dos puentes festivos en Colombia: esta la modificación del calendario 2026
Estos cambios se presentarán en el calendario en Colombia 2026. | Foto. Freepik

Con base en esto, se hicieron unas modificaciones en las fechas del calendario según la Ley Emiliani, la cual señala que los dos puentes festivos que se pierden son:

  • Día de la ascensión el cual se celebró el 2 de junio en el 2025, pero en el presente año se traslada la fecha para el lunes 18 de mayo.
  • Día de la inmaculada concepción o, también, conocido como día de velitas: en el 2025 cayó lunes y hubo un puente del 6 al 8 de diciembre. Pero en esta ocasión, caerá un martes 8 de diciembre en el presente año, eliminando el tradicional fin de semana de la época navideña.

Artículos relacionados

¿Cómo quedarán los festivos en Colombia en el calendario 2026?

Luego de los ajustes que se hicieron al calendario por la Ley 51 de 1983, así quedará organizado el resto de festivos en 2026:

¡Cambio de fechas! cancelan dos puentes festivos en Colombia: esta la modificación del calendario 2026
Estas son las fechas del calendario en Colombia 2026. | Foto. Freepik

El primer puente que aparece en el panorama será el 23 de marzo, cuando se conmemora San José. Después, en abril, la Semana Santa mantendrá sus dos días no laborales tradicionales (jueves y viernes), lo que permitirá un descanso seguido en plena primera mitad del año.

Artículos relacionados

En mayo se juntan dos fechas clave: el 1 por el Día del Trabajo y el lunes 18 por la Ascensión, que fue una de las celebraciones ajustadas dentro del calendario. Junio, por su parte, será uno de los meses más movidos, ya que concentrará varios fines de semana largos consecutivos.

Para el 20 de julio, día de la Independencia caerá lunes, algo que no ocurría hace varios años, y volverá a generar puente. En agosto también habrá dos lunes festivos seguidos, lo que mantendrá la dinámica de descansos extendidos.

En octubre y noviembre conservarán lunes festivos, antes de cerrar el año con el 25 de diciembre, que en 2026 caerá viernes y se unirá al fin de semana.

Aunque hubo cambios que modificaron algunas fechas tradicionales, el calendario seguirá concentrando la mayoría de festivos en lunes, manteniendo varios puentes a lo largo del año.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Muere reconocida actriz de icónica serie tras luchar cinco años con una enfermedad. Viral

Muere reconocida actriz de icónica serie tras luchar cinco años con una enfermedad

La actriz que brilló en una popular serie de los años 50 murió a los 80 años tras una batalla de cinco años contra una enfermedad.

Muere a los 43 años famosa exestrella de reconocido reality Viral

Muere a los 43 años famosa exestrella de reconocido reality

La familia confirmó el fallecimiento de la exestrella de reality a los 43 años y pidió privacidad en medio del duelo.

Lo más superlike

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes Viral

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?