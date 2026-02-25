Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor saldría del clóset tras romántica fotografía junto a un hombre: ¿de quién se trata?

Famoso actor divide opiniones tras una romántica foto con un hombre que salió a la luz en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido actor saldría del clóset tras romántica fotografía que salió a la luz: ¿de quién se trata?
¿Quién es el actor que saldría del clóset tras romántica foto circulada en redes? | Foto: Freepik

En las últimas semanas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que un reconocido actor ha sido visto de manera romántica con un hombre.

Aunque por el momento el actor no ha confirmado en sus redes sociales que mantiene una relación sentimental, fuentes internacionales han dividido opiniones tras una fotografía que salió a la luz recientemente con un hombre.

¿Quién es el reconocido actor que saldría del closet al ser visto con un hombre?

El nombre de Pedro Pascal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones, sino que también, tras varios rumores circulados en redes sociales en el que ha sido visto de manera cercana con el empresario Rafael Olarra.

Reconocido actor saldría del clóset tras romántica fotografía que salió a la luz: ¿de quién se trata?
Crecen rumores de que Pedro Pascal saldría del clóset. | AFP: Ammy Sussam

Recordemos que hace unas semanas salió a la luz una fotografía en la que se reflejó que Pedro Pascal asistió a un evento junto a Rafael y en ella se evidencia que ambos estaban de manera cercana.

Reconocido actor saldría del clóset tras romántica fotografía que salió a la luz: ¿de quién se trata?
Esta foto compartió TMZ en la que se evidencia que Pedro Pascal sale con alguien. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la foto que salió a la luz entre Pedro Pascal y Rafael Olarra?

Además, el medio de comunicación internacional TMZ, compartió en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, una romántica foto en la que se refleja que Pedro y Rafael están juntos:

“Pedro Pascal y Rafael Olarra no pudieron mantener sus manos lejos en un paseo por Los Ángeles esta semana”, agregó TMZ en la descripción de la publicación.

Así también, se ha evidenciado que Pedro Pascal aprovechó la oportunidad para hacer un recorrido en Los Ángeles y en las fotografías se evidencia que están de manera cercana, pues uno de ellos, le está dando un beso en el hombro.

Aunque por el momento Pedro ni Rafael han confirmado tener una relación, se evidencia que hay una buena conexión entre ambos tras las fotos que han sido circuladas mediante las diferentes plataformas digitales.

Así también se refleja que aunque por el momento Pedro Pascal no ha salido públicamente del clóset, crecen los rumores acerca de su situación sentimental en la actualidad.

